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五月天現身中華電　多元應用詮釋「5G ing」

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▲▼五月天出席中華電信記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲五月天代言中華電信5G服務。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電5G代言人五月天Mayday今（23）日現身中華電信總公司，並且分享5G應用服務體驗；中華電信認為，透過五月天的代言將可呈現中華電的5G高品質、多元的行動體驗。

而在今日的活動當中，除了藉由五月天呈現中華電的多元應用之外，也首度公開五月天拍攝5G形象廣告的花絮影片，五月天在影片中提及，此次不僅是代言一項產品，而是參與並見證一個時代。

請繼續往下閱讀...

中華電信總經理郭水義指出，為了歡慶5G開台，今年年底前也將推出Hami系列5G應用服務（不另計行動上網量）、Hami Video-5G館、Hami VR等應用服務的免費體驗。

中華電信表示，為了要刺激台灣的5G市場，促進國內5G服務的普及，即日起將推出5G限時優惠方案。用戶若是選擇月繳999/1,199元方案，每月上網量使用完畢後，可續享4G行動上網吃到飽；月繳1,399元以上方案，10月底前在享熱點分享吃到飽優惠。

另一方面，為了讓消費者可以體驗多元的5G專屬應用服務，7/24~8/16期間，中華電信推出「5G之境」體驗車活動，於北中南各地巡迴展演，體驗4K影視/多視角轉播、無損音質、AR電子書、AR互動體驗、Hami VR沈浸體驗、雲端遊戲等應用服務。

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