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拍節目被美到！KID驚覺「台灣海域超美」　報考遊艇駕照圓出海夢

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▲▼KID順利考取遊艇駕照。（圖／「木曜4超玩 野人Vlog」授權，麥卡貝提供）

▲KID順利考取遊艇駕照。（圖／「木曜4超玩 野人Vlog」授權，麥卡貝提供，下同）

記者李宜秦／台北報導

海上活動正夯，交通部航港局統計，自2012年至今遊艇駕照發照數量已逾1.7萬多張，航港局本月19日於高雄興達港舉行遊艇與動力小船駕駛執照測驗，藝人KID林柏昇也前來報考，最終順利通過考試。

航港局表示，依據「遊艇與動力小船駕駛管理規則」規定，如要駕駛未滿24公尺遊艇，必須取得二等遊艇駕駛執照；駕駛24公尺以上遊艇，則必須取得一等遊艇駕駛執照。若是領有營業用動力小船駕駛執照者或領有自用動力小船駕駛執照滿一年者，也可以換領二等遊艇駕駛執照。

請繼續往下閱讀...

航港局指出，隨著政府開放海洋政策，行政院不僅推動「向海致敬政策」，整合中央各部會資源，鼓勵民眾「知海、近海、進海」並且留下美好記憶，讓台灣每一吋海岸線都有人管。

▲▼KID順利考取遊艇駕照。（圖／「木曜4超玩 野人Vlog」授權，麥卡貝提供）

近年來，搭乘遊艇更是國人積極參與的海上休閒遊憩活動，現在已有業者嗅到商機，配合政府投入資源，建設相關遊艇碼頭或推出相關包套服務，讓國人不必出國也可以在國內享受遊艇的樂趣。

航港局表示，為鼓勵民眾投入遊艇海上休閒遊憩活動，今年度將擴大辦理遊艇推廣活動，要讓更多的民眾有機會接近海洋，帶動遊艇多元產業的發展。

▲▼KID順利考取遊艇駕照。（圖／「木曜4超玩 野人Vlog」授權，麥卡貝提供）

林柏昇表示，因為拍攝節目搭乘遊艇出海，不僅發現台灣四周海域相當的漂亮，完全不輸國外，更發現遊艇活動的樂趣，進而萌生考照的念頭，雖然考照前經過駕訓班的專業訓練，但是難免還是相當緊張，畢竟水上跟陸上還是有差異，還好最後順利通過考試。

航港局表示，國內遊艇產業一直以來都以製造業為主，但位處四面環海的台灣，有一定的潛力發展相關服務產業，尤其台灣地處第一島鏈的中心，有絕佳的地理環境優勢，來往東北亞及東南亞的遊艇玩家，都需要經過台灣，如能發展相關遊艇服務產業，將可有效帶動遊艇產業鏈的整體發展，更可以提供國人親近海洋的另一種選擇。

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