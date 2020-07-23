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微軟最新一季營收超預期　但盤後股價卻下跌逾 3%

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▲▼ Office icons。（圖／翻攝自YouTube／Microsoft Office 365）

▲微軟最新一季的財報公佈，優於華爾街預期。（圖／翻攝自YouTube／Microsoft Office 365）

記者林鼎閎／綜合報導

微軟22日（美國時間）公佈最新一季的財報優於華爾街預期，其年度第4財季營收實現了13%的強勁年增率。不過，儘管財報表現亮眼，隸屬微軟的雲端服務平台Azure 年的營收年增率卻從上一季的 59% 放緩至 47%，且為年增率首度跌破50%大關，導致該公司當天盤後股價下跌逾 3%。

微軟22日以上漲1.44％，最終以211.75美元收紅。不過，在財報公佈後，其盤後價格卻下跌2.57％，至206.30美元。

22公布的微軟2020年度Q4財報數據如下：

請繼續往下閱讀...

營收：380億美元，優於市場預期的355億美元。

每股盈餘：1.46美元，也優於預期的1.36美元。

另外微軟過去幾年的增長來自智能雲的業務，其中包括其強大的Azure平台。 在2020年第4季的財報中，智能雲收入的為134億美元，比去年同期的131億美元增長17％。

微軟首席執行官Satya Nadella表示，「最近五個月明確表明，技術強度是決定業務彈性的關鍵。 建立自己的數位能力的組織將恢復得更快，並在這場危機中變得更強大。」

微軟並沒有公佈其Azure收入，但報告稱雲平台增長了47％。微軟的生產力和業務流程部門增長了6％，至118億美元，其中包括其商業和消費者Office 365業務以及LinkedIn。

微軟的遊戲業務看到了在家辦公的需求強勁增長，客戶轉向居家辦公，微軟遊戲部門在家庭辦公需求方面取得強勁的增長。該部門營收增長13億美元，其中 Xbox 遊戲機營收增長 49%。微軟準備在 11 月發布最新遊戲控制台 Xbox Series X，這通常意味著 Xbox One 遊戲機的銷售將逐漸放緩。

儘管微軟的增長令人印象深刻，但BMO Capital Markets分析師Keith Bachman，表示，「未來幾個季度將在2020年的財報和2021年財報之間提供更嚴謹的利潤比較。」

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