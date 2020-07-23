　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

中國與西方的貿易戰「鬥爭」　核心是意識形態之戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平呼籲黨內官員，要「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」。（圖／路透社）

文／Matthew Fulco 傅長壽

中國傾向製造分裂和迫使對手屈服，常以其巨大的市場來威逼利誘。「對中政策跨國議會聯盟」日前宣布成立，雖不確定該組織能否以有利西方民主國家的方式影響中國，但世界的確需要新的多邊組織來應對中國崛起所帶來的挑戰。

2019年9月，神祕的武漢肺炎爆發的3個月前，中國國家主席習近平在中共中央黨校發表了一場關於鬥爭的演講。習近平呼籲黨內官員，要「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」。

請繼續往下閱讀...

習近平使用「鬥爭」這個詞，讓人想起毛澤東的文化大革命。當年這位中國前任主席勸勉群眾要打倒「走資派」，說這群人偏離了正確的社會主義道路。習近平成長於那個動盪時期，那個時期也形塑了他的世界觀。習近平和毛澤東以鐵腕統治中國，強迫整個中國社會要符合他的意識形態。

到目前為止，習克服了各種反對他推動中國走向專制的聲音。無論是哪個反對派，都缺乏習近平的權勢，這點在他2018年取消任期限制時再清楚不過。

港版《國安法》燃起西方抵制風

然而，西方國家在中國日益囂張的威權主義下，正掀起一股反對浪潮。而且中國趁疫情大流行之際搞的許多動作，以及違反香港《基本法》與《中英聯合聲明》，單方面要求香港遵守《國安法》，更是燃起抵制之風。

美中之間的貿易和技術戰其實已持續多年，其他國家大多不願介入紛爭。素來好戰的川普政府並不擅長結盟，其他西方國家也不願危及與中國的經濟關係，通常都是試圖謹慎地解決與中國的分歧。

但隨著中國鬥爭得越來越上癮，這也變得越來越難。澳洲早前呼籲對COVID-19疫情起源進行獨立調查，讓北京當局怒不可遏，威脅要抵制澳洲商品。中國後來對澳洲的大麥、牛肉和煤徵收關稅。今年6月，中國政府建議其公民不要前往澳洲旅遊和留學，並警告可能發生針對華人的種族歧視攻擊。根據澳洲政府的資料顯示，2019年中國學生和遊客為澳洲創造了180億澳幣的收入。

中國試圖逼迫澳洲屈服，並沒有成功。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在6月時表示，「我們是一個開放貿易的國家。無論面對何處的脅迫，都絕不出賣我們擁護的價值。」

這並非虛張聲勢，中國以中澳商業往來當作武器，終將促使澳洲政府加速減少對這個最大貿易夥伴的依賴。這個過程將漫長而痛苦，但澳洲別無選擇。

最近也有一些好的走向：澳洲和印度在6月簽署了全面戰略夥伴關係，涵蓋網路技術發展、稀土和軍事合作。此外，由美國、英國、紐西蘭、加拿大和澳洲組成的情報網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）正試圖打造可靠的供應鏈，產業可能包括藥品、稀土和核能原料。

中英關係迅速惡化

與此同時，中英關係也在迅速惡化。這次疫情打擊英國甚劇，有超過30萬的英國人感染，42,546人死亡（截至2020年6月20日）。英國首相強森（Boris Johnson）領導的政府認為，北京一開始掩蓋疫情的作法導致英國未能更有效地應對。3月時內閣部長葛羅夫（Michael Grove）表示，「中國的一些報告都沒有說明清楚疫情的規模、性質和傳染性。」

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）戴上口罩。（圖／路透）

▲英國首相強生領導的政府認為，北京一開始掩蓋疫情的作法導致英國未能更有效地應對。（圖／路透）

北京對香港的打壓甚至可能更進一步影響與英國的關係。由於香港未能在自己的立法會通過《國安法》，中共乾脆直接自己來立一部。港版《國安法》預計最快將於8月生效，主要禁止顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預等4類行為，同時允許中國安全機關在香港正式展開行動。此法敲響了「一國兩制」的喪鐘。根據與英國簽屬的「一國兩制」方案，香港本應在2047年之前都要保持相當程度的自治權。

英國因此承諾改變移民規定，為35萬名持有英國國民海外護照（BNO）的香港人，以及另外25萬香港人提供獲得公民身分的途徑。「若證明有其必要，英國政府將很樂意採取這項措施。」強森在《南華早報》6月一份投書中寫道。

倫敦市調公司Redfield & Wilton Strategies 6月時進行一項全國民意調查發現，56％的英國民眾贊成改變對香港人的移民規定，只有12％表示反對。57%的人認為中國是英國的潛在威脅（Threat），而只有16%認同中國是盟友（Ally）。

英國也在重新考慮，是否該讓中國電信巨頭華為建設英國部分5G網路。美國一直以來都在警告華為會威脅國家安全，但倫敦當局一度認為這些風險可以控制。

北京毫無意外地威脅要對英國採取「反制措施」，這可能讓中國公司中止在英國建設發電廠和高速鐵路網HS2的計畫。諷刺的是，若中國真的中止，它涉入英國基礎建設的程度將會減少，對英國來說未必是壞事。

科技新創選擇東南亞、放棄中國

只要習近平繼續領導中國，中國對西方的鷹派立場就不會改變。他在確定擔任中國領導人之後不久，於2013年1月發表了一場演講，內容直到2019年4月才首次於共產黨的《求是》雜誌刊出。習表示：「歷史和現實都告訴我們，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國，這是歷史的結論、人民的選擇。」

習明確表示中國選擇性接受某部分的資本主義跟中國特色的社會主義有所不同，他認為後者仍優於資本主義。「資本主義最終消亡、社會主義最終勝利，必然是一個很長的歷史過程。」他說道。

習的中國可以容許資本主義，但必須符合國家利益。某些市場自由化將會繼續，但不能讓國家無法控制戰略產業。其實中國有一些思想家贊成更市場化的經濟轉型，但他們並不在習的圈子裡。

習對市場的懷疑，跟他對憲政民主、新聞自由、公民參與、普世人權等等西方理念的蔑視一脈相承。這些都詳列在2013年《紐約時報》（New York Times）首次披露的共產黨內部第9號文件中。文件寫道：「西方反華勢力和境內『異見分子』還不斷在我國意識形態領域搞滲透活動。」

有趣的是，這一直沒有得到西方重視。5年來中國的魄力（有人可能稱之為「侵略」）日增，美國企業也對他們在中國面臨的市場壁壘越感不耐，華盛頓當局終於採取行動，加徵關稅、針對中國在美投資設立限制，並制裁華為。對其他西方民主國家來說，他們與中國關係的轉折點則是因為近期的武漢肺炎大流行和港版《國安法》的宣布。

這些對中國經濟來說都不是好事，今年的經濟成長率可能只有1至2%。長期來看，外國在選擇直接投資地點時可能會逐漸放棄中國。這種情況在科技業就曾發生過。全球市值最高的網際網路巨頭Facebook、Amazon和Google，在中國的業務皆無足輕重。一些前景看好的亞洲科技新創，例如叫車服務龍頭Grab和Gojek，市值分別是140億美元和100億美元，皆在東南亞開展業務，而非中國。

外企須採取更微妙平衡策略

長遠來說，在中國的外資企業不得不採取一種更微妙的平衡策略。一方面，他們必須服膺於執政的共產黨路線，否則就有可能危及其在中國大陸或香港的生意。然而，向北京卑躬屈膝卻會在自己國內製造麻煩。

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲在中國的外資企業不得不採取一種更微妙的平衡策略以維持其在中國大陸或香港的生意。（圖／路透）

英國滙豐銀行（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）就是典型例子。這兩家銀行最近都表態支持港版《國安法》；滙豐亞太區行政總裁王冬勝也簽名連署支持。渣打銀行在給《金融時報》（The Financial Times）的一份聲明中表示：「我們相信港版《國安法》有助於維持香港經濟和社會長期繁榮穩定。」

滙豐的決定很快在英國招致抨擊。前英國保守黨黨魁伊恩˙史密斯（Ian Duncan Smith）表示，滙豐支持中國推動港版《國安法》是「嚴重錯誤」（Grave Error）。工黨的國會議員南迪（Lisa Nandy）和陶茲（Anneliese Dodds）則致函兩家銀行，表達她們的疑慮。

中國預計將面臨來自西方民主國家更加堅決的抵制。6月5日，「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）宣布成立，聯盟成員來自12個國家超過100名國會議員，包括美國、英國、德國、義大利、澳洲、瑞典、加拿大以及日本。

IPAC看來摸透了北京的底細。中國傾向製造分裂和迫使對手屈服，常以其巨大的市場來威逼利誘。有鑑於此，該聯盟在其網站上的聲明中指出，「一些國家挺身對抗中國，卻往往孤軍奮戰……挺身捍衛基本的自由以及維護國際秩序完整性的重擔，不應由任何一個國家獨自承擔。」

該聲明指稱：「『對中政策跨國議會聯盟』的成立，是為了協調民主國家團結一致，共同應對中華人民共和國目前的作為和其未來野心帶來的挑戰。」

IPAC確實是一個由不同利益集團組成的新興組織。目前尚不確定，該組織能否以有利西方民主國家的方式影響中國行為。但是IPAC的想法基本上是正確的。世界需要新的多邊組織來應對中國崛起帶來的挑戰。

*本文作者為台灣金融研訓院外籍特聘研究員；譯者為廖珮杏

探索更多精彩內容，請持續關注《台灣銀行家》雜誌

ET快訊
Kiehl's「淡斑精華」下殺57折！　夏日美白一定要它
李眉蓁突轉變道歉內幕曝！　4個字讓她「變哭臉」
選舉公報已印55萬份花200萬！李眉蓁放棄學位…市選委會回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

微軟最新一季營收超預期　但盤後股價卻下跌逾 3%

合一終止8根跌停！「反彈要有氣勢」　網：漲停版是最好的展現

聯盟行銷創雙贏！建立「流量」收入就進來　4種人適合嘗試：害羞也行

投資人改抱現金！外銀逆勢推新台幣高利存款　年息最高1.15%

五月天現身中華電　多元應用詮釋「5G ing」

花最少精力讓收益倍增！用「槓桿」槓出財富　房地產、權證也都算

中國與西方的貿易戰「鬥爭」　核心是意識形態之戰

影／威力彩飆25億！彩券行人潮暴增10倍　「集資、包牌」下注夯

5G首波商機要來了！科技ETF成投資亮點　專家：把握發展初始期「搶先布局」

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

微軟最新一季營收超預期　但盤後股價卻下跌逾 3%

合一終止8根跌停！「反彈要有氣勢」　網：漲停版是最好的展現

聯盟行銷創雙贏！建立「流量」收入就進來　4種人適合嘗試：害羞也行

投資人改抱現金！外銀逆勢推新台幣高利存款　年息最高1.15%

五月天現身中華電　多元應用詮釋「5G ing」

花最少精力讓收益倍增！用「槓桿」槓出財富　房地產、權證也都算

中國與西方的貿易戰「鬥爭」　核心是意識形態之戰

影／威力彩飆25億！彩券行人潮暴增10倍　「集資、包牌」下注夯

5G首波商機要來了！科技ETF成投資亮點　專家：把握發展初始期「搶先布局」

雷軍：小米5年內將投入2100億元　加大科技創新力度

上個月姊妹吵翻又大和解　紀曉君、家家老父今離世！

竹聯幫和堂經營「日仔會」30分高利！警破門抓人...急用炒菜鍋燒本票

李眉蓁論文抄襲有法律責任？律師：最重關3年

快訊／糊塗爸下車一回頭...驚覺8月嬰和遙控器反鎖車內　勇消破窗救人

3.2公尺巨大火箭滿滿三眼怪！玩具總動員夏日派對主題店高雄7/28開幕

快訊／氣象局示警！大台北「2地區」即刻防瞬間大雨　11縣市續大雨特報

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

「健保費率、部分負擔」喊漲！　陳時中說話了

台灣哪個縣市最難玩？淪「美食沙漠」奪第一　網神回：麥當勞膩了就去肯德基

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

財經熱門新聞

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

快搶25億！威力彩頭獎得主3星座最多

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

東森電視老闆張高祥　味全三重廠賺500億

威力彩飆25億！全台最會中獎縣市曝光

立訊董事長王來春　30年前是富士康女工

下周油價預估出爐　汽柴油可能雙漲「加油要快！」

威力彩800元包牌法　提高中獎機率

機車貨物稅每輛約6千元　非車價昂貴的真兇

超低調手搖飲掀4倍芒果肉戰　年賣400萬杯

三倍券換現金今天上路！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

影／緯創廠賣立訊　財經專家：是步「解套好棋」留意3檔概念股！

更多熱門

相關新聞

南韓Naver資料撤出香港　移至星國

南韓Naver資料撤出香港　移至星國

南韓最大網際網路服務公司、通訊軟體LINE母公司Naver於20日宣布，將保存使用者個資等備份資料的儲存中心自香港轉移至新加坡，成為全球首家因《港版國安法》撤出香港的國際科技巨頭。

英外相：無限期中止與香港的引渡條約

英外相：無限期中止與香港的引渡條約

富比世專欄：習近平若是CEO會被拔

富比世專欄：習近平若是CEO會被拔

港府：2駐台人員未獲續簽已返港

港府：2駐台人員未獲續簽已返港

美心月餅工廠員工確診

美心月餅工廠員工確診

關鍵字：

香港港版國安法習近平

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面