花最少精力讓收益倍增！用「槓桿」槓出財富　房地產、權證也都算

▲利用槓桿的方式可以更快賺取財富。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

阿基米德所談的槓桿原理可說是人人皆知，而槓桿最令人著迷的點就是能夠讓成果倍增，因此如果運用在財富上，就可以讓自己付出的勞力和金錢不用太多，卻賺更多。「新鮮理財人x職場人理財」日前就曾發文解釋房地產開槓桿、權證開槓桿等資訊，讓投資人看完後，能有一定的基礎概念。

「新鮮理財人x職場人理財」在IG「freshgradmoney」上發文解釋「如何利用槓桿槓出你的財富」，基本上，只要能讓努力成果倍增的方法都能統稱為槓桿，像是有人利用20%的努力換取80%的成果也算是一種槓桿方法。

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如果想要讓財富大幅增長，就必須學會操作「財務槓桿」，讓自己付出較少的勞力或金錢，但創造出更大的收益，財務槓桿包含了房地產、有槓桿的金融商品、良性貸款和保險等。通常擁有的越少，就越可以藉由槓桿的力量來減少需要努力的時間，不過依舊不會一夜致富。

舉例來說，房地產投資基本上就是利用很大的財務槓桿，只要付出約總價2至3成的頭期款就能購買一間房子；權證開槓桿則是因為權證有著獲利無窮、損失有限的特色，因此槓桿可以開比較大一點。