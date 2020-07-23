影／威力彩飆25億！彩券行人潮暴增10倍　「集資、包牌」下注夯

記者紀佳妘／台北報導

威力彩已經46期沒開出頭彩，今（23）日晚間頭獎上看25億元，挑戰史上第3高單注頭獎紀錄，讓不少人躍躍欲試。台北市士林區飛來發彩券行也透露，今早到現在吸引許多民眾上門買彩券，投注人潮比平常高出10倍，同時也帶動集資、包牌的熱潮。

過去曾開出威力彩、今彩539頭獎的飛來發彩券行，經常吸引彩迷上門投注，如今威力彩頭獎上看25億元，業者表示，今天早上7點開始就有許多人湧入排隊買彩券，到現在仍大排長龍，投注人潮比平常高出10倍，可見「全民瘋威力彩」。

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▲威力彩今晚頭獎上看25億元，吸引大批民眾前來買彩券。（圖／飛來發彩券行提供）

飛來發彩券行指出，由於威力彩連槓多期，獎金上看25億元，集資包牌熱潮也跟著大增，今早就有一家公司集資3萬元，特別派一名代表來店內買300張威力彩，希望能抱走億元頭彩。

至於包牌部分，飛來發彩券行透露，最多人花「800元包第二區」，也就是將01至08個號碼全包下來，以提高中獎機率，也有人直接投注1,000元，包含1張「800元包第二區」、2張電腦選號或自己選號，再現集資、包牌熱潮。

大家最為關注的熱門選號方式，飛來發彩券行則說，目前最常見的選號方式有4種，除了以生肖、生日、車牌等數字來選填外，還有直接選自己的幸運數字，希望能拚當頭獎幸運兒。

威力彩從2008年上市至今賣了12年多，頭獎達20億元以上次數只有個位數，若今日晚間開獎的25億元頭獎，若為1注獨得，將改寫史上第3高單注頭獎紀錄，僅次於2015年4月23日開出的30.04億元、2015年9月14日開出的28.74億元頭獎。