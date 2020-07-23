5G首波商機要來了！科技ETF成投資亮點　專家：把握發展初始期「搶先布局」

▲5G準備發展，「關鍵科技」廠商成了投資亮點。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／台北報導

景氣仍未明朗，各界都關心後市該怎麼走。投資專家認為，5G為全球於後疫情時代啟動經濟引擎的鑰匙，範圍包羅萬象，包括基地台、行動裝置、自駕車等，乃至於智慧家庭與智慧城市的實現，需要的硬體零組件非常廣泛，因此，鎖定5G發展技術中的「關鍵科技」甚為重要，即可藉此掌握各個關鍵科技製造商的發展脈動。

欲發展5G、首先須建立5G基地台、天線等基礎建設，預計2020年全球5G無線網絡基礎設施所產生的全球收入將超過41億美元，約是2019年的兩倍，顯而易見的是在5G時代，勢必將由包含基礎建設、關鍵元件等「硬5G」迎來首波商機。

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根據工研院IEK Consulting報告，在美國、中國、歐洲、日本、韓國等電信業者陸續投入5G網路基礎建置的帶動下，2019年5G基地台占整體基地台市場比重為8.5%，而預估2023年的5G基地台占整體基地台市場比達54.6%以上。

因此，專家認為，在5G趨勢初始爆發的階段，超前部署關鍵科技硬5G等相關商機，將是掌握佈局5G的最佳策略。元大投信也看好商機，推出全台首檔著重於5G「前瞻趨勢」的「元大未來關鍵科技」ETF（00876）。

「元大未來關鍵科技」ETF追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，由5G關鍵元件製造商中挑選投資標的，掌握了5G優先受惠族群，產業涵蓋了4大商機：1、基礎建設商機，如基地台、天線等；2、智慧裝置商機，如智慧手機、手錶等；3、終端裝置商機，如家用微型基地台、智慧家庭設備等；4、移動裝置商機，如電動車等。

據悉，「元大未來關鍵科技」於短短5個募集日內，累積扣款筆數逾4萬多筆，募集金額達新台幣152億元，一舉成為台灣募集金額最高的ETF，更是國際間投資全球5G規模最大的ETF，為國際5G的ETF發展奠立新里程碑。

國人看好5G主題投資，更凸顯台灣投資人這波5G投資浪潮走在趨勢前端。專家建議，投資人應把握新科技萌芽階段，及早進場。