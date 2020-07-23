國家生技園區陣容再升級　全台最大「生醫新創加速基地」正式啟動

▲全台最大「生醫新創加速基地」正式啟動。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國家生技研究園區創服育成中心今（23）日正式啟動全台最大的「生醫新創加速基地」，聚焦生醫和智慧醫療的全新生態系，把國家生技研究園區打造成為亞太區最具規模的生醫新創加速基地，同時引入國內外的企業夥伴。

中央研究院基因體研究中心特聘研究員陳建仁表示， 這次啟動台灣最大的新創加速基地，落成之後將提供一站式的服務與資源，希望廠商的研發跟育成都能夠成功，協助相關生醫產業研發創新技術，並都能夠像這次的防疫一樣成功。

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生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，國家生技研究園區是一個匯聚各方優秀生技研發人才的地方，結合中研院的研發力量，而育成生醫新創團隊，需要建構一個強大的生態系來支援這些優秀的計畫與團隊，協助他們解決常會遭遇的資金、財務、人才、產品發展和智慧財產權等需求。

創服育成中心執行長沈家寧表示，這次加入跨國大藥廠和加速器、國內外生醫專業創投和天使投資基金，並納入律師及會計師等專業資源，包含亞馬遜雲端運算服務、阿斯特捷利康、安進、資誠聯合會計師事務所、國際通商法律事務所、台荷加速器和多家重量級創投如台杉投資、中華開發等。

沈家寧指出，「生醫新創加速基地」將引入國內外的企業夥伴，像是跨國藥廠、加速器、會計師事務所、法律事務所、創投、臨床試驗委託研究機構等，以行動辦公室的概念駐點在園區，除了協助廠商和生技產業在專業領域的諮詢外，並將更進一步地增加媒合碰撞機會。

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