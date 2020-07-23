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17年來首次　南韓上季GDP萎縮

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▲▼南韓疫情／5日周五晚上的弘大街頭。（圖／達志影像）

▲南韓受疫情影響，GDP呈17年來首度下滑。圖為弘大街頭。（圖／達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

根據南韓央行周四（23日）數據顯示，第二季國內生產毛額（GDP）比起去年同期萎縮了2.9％，為亞洲自1997年金融風暴以來，萎縮幅度最大的國家，也是南韓經濟近17年來首度衰退。

受新冠肺炎（covid-19）影響，南韓出口大幅下降，超出經濟學家所預期的2.4％降幅。由於南韓高度依賴出口（占經濟總量的近40％），在疫情蔓延全球後，南韓第二季每個月的出口都創下兩位百分數字的跌幅，全季出口前季下滑16.6％，是自1963年以來表現最差的一季。

因第二季GDP表現不佳，南韓股市週四早盤開低震盪，開盤15分鐘，KOSPI指數下跌0.40%（8.99點）至2,219.67點。

原本南韓央行預期，新冠肺炎將在第二季走緩，但是現在在7月的第二周，疾病的散播卻正在加速。央行總裁Lee Ju-yeol表示，受疫情影響干擾，南韓經濟面臨的打擊可能比原先預期的更大。

不過，南韓財政部長表示，如果之後疫情順利的緩和化，國外在生產、學校和醫院等都出現回復活動，那麼南韓經濟可能會在第三季反彈，並出現像中國樣式的經濟反彈。

事實上，南韓受疫情影響的情況已比其他多數已開發國家更好，包括每日新增確診人數維持在數十人，和民眾大致恢復到疫情前的生活，並且已重新開放多數餐廳、購物商場和其他零售商店等。

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