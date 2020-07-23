理專推買高息基金「每月領3萬」　繡學號阿嬤2年後一查...慘賠200萬老本！

圖文／鏡週刊

微利時代下，呆存款已滿足不了一般理財需求，各式固定收益型產品趁勢崛起，特別是高息基金更是民眾的最愛，經常見到的宣傳話術是：基金配息率有10%，只要持有超過7年，本金就全回來了，之後都是賺的。但天下沒有穩賺不賠的投資，在理專吹捧下，不少人對高配息商品趨之若鶩，最後卻落得息收縮水、本金虧損下場，成了包裹糖衣的毒藥。

與林阿姨相約的這天清早，天空下起大雨，我們在新莊老巷弄內迷走了一會兒，總算找到正確地址，門上有塊牌子：繡學號請按鈴。屋內空間不大，但雜物不少，尤其茶几上堆滿各種保險契約、基金對帳單、銀行存摺更顯凌亂。昏黃日光燈下擺放的兩台裁縫機，則是多年來林阿姨養家、拉拔四個孩子長大的工具。

「我辛苦繡學號，繡錯位置不但要馬上拆掉重繡、還要低頭跟人道歉，不然客人就開罵，說態度不好。」68歲的林阿姨紅著眼眶說，「一個學號也就賺30元，繡不好要道歉；但銀行是大企業，賺這麼多錢，現在我賠這麼多，竟然連人都找不到，難道他們都不用說抱歉？」

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多年前林阿姨接觸配息型商品，之後每個月存摺都有錢入帳，金額不固定但估算配息率有7、8%；「但後來入帳的利息越來越少，就請別人幫忙看，一看大驚，才知道兩年來，投資本金已虧掉超過200萬元！」

原來林阿姨遇到的情況，就是高配息基金廣告上的警語：「本基金之配息來源可能為本金」，所以儘管每月都有利息入帳，殊不知本金已經慘賠。「我16歲學裁縫，後來開服飾店、幫人改衣服。但這幾年不好做，想說把店收起來。才相信理專買高配息型基金。」

現在老本虧掉一半，等於每月領到的息，也會跟著大幅縮水，但林阿姨看不懂對帳單，直到發現配息金額逐月減少，才請人幫忙了解；聽到賠了這麼大筆錢，真的欲哭無淚，痛斥銀行理專太無良。

其實，像林阿姨這樣「錯愛」高配息基金的案例只是冰山一角。在微利、高齡化趨勢下，民眾對配息產品趨之若鶩，尤其配息率超過6%的高息基金，在理專話術催眠下，讓人容易誤認這類產品「穩賺不賠」，忽略背後潛藏的風險。

她氣憤表示，因為想退休，希望每月還有3萬多的收入能支應生活開銷，才相信理專、拿房子借錢投資高配息基金。後來發現不論行情好壞、疫情衝擊，銀行都能賺錢，但所有風險都是消費者自己承擔，出事了理專就不接電話，不然就是離職找不到人！



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