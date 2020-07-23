　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理專推買高息基金「每月領3萬」　繡學號阿嬤2年後一查...慘賠200萬老本！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

68歲的林阿姨透過銀行理專介紹，投資高配息基金，結果兩年慘賠超過200萬元。  

圖文／鏡週刊

微利時代下，呆存款已滿足不了一般理財需求，各式固定收益型產品趁勢崛起，特別是高息基金更是民眾的最愛，經常見到的宣傳話術是：基金配息率有10%，只要持有超過7年，本金就全回來了，之後都是賺的。但天下沒有穩賺不賠的投資，在理專吹捧下，不少人對高配息商品趨之若鶩，最後卻落得息收縮水、本金虧損下場，成了包裹糖衣的毒藥。

與林阿姨相約的這天清早，天空下起大雨，我們在新莊老巷弄內迷走了一會兒，總算找到正確地址，門上有塊牌子：繡學號請按鈴。屋內空間不大，但雜物不少，尤其茶几上堆滿各種保險契約、基金對帳單、銀行存摺更顯凌亂。昏黃日光燈下擺放的兩台裁縫機，則是多年來林阿姨養家、拉拔四個孩子長大的工具。

「我辛苦繡學號，繡錯位置不但要馬上拆掉重繡、還要低頭跟人道歉，不然客人就開罵，說態度不好。」68歲的林阿姨紅著眼眶說，「一個學號也就賺30元，繡不好要道歉；但銀行是大企業，賺這麼多錢，現在我賠這麼多，竟然連人都找不到，難道他們都不用說抱歉？」

請繼續往下閱讀...

多年前林阿姨接觸配息型商品，之後每個月存摺都有錢入帳，金額不固定但估算配息率有7、8%；「但後來入帳的利息越來越少，就請別人幫忙看，一看大驚，才知道兩年來，投資本金已虧掉超過200萬元！」

原來林阿姨遇到的情況，就是高配息基金廣告上的警語：「本基金之配息來源可能為本金」，所以儘管每月都有利息入帳，殊不知本金已經慘賠。「我16歲學裁縫，後來開服飾店、幫人改衣服。但這幾年不好做，想說把店收起來。才相信理專買高配息型基金。」

現在老本虧掉一半，等於每月領到的息，也會跟著大幅縮水，但林阿姨看不懂對帳單，直到發現配息金額逐月減少，才請人幫忙了解；聽到賠了這麼大筆錢，真的欲哭無淚，痛斥銀行理專太無良。

其實，像林阿姨這樣「錯愛」高配息基金的案例只是冰山一角。在微利、高齡化趨勢下，民眾對配息產品趨之若鶩，尤其配息率超過6%的高息基金，在理專話術催眠下，讓人容易誤認這類產品「穩賺不賠」，忽略背後潛藏的風險。

她氣憤表示，因為想退休，希望每月還有3萬多的收入能支應生活開銷，才相信理專、拿房子借錢投資高配息基金。後來發現不論行情好壞、疫情衝擊，銀行都能賺錢，但所有風險都是消費者自己承擔，出事了理專就不接電話，不然就是離職找不到人！


更多鏡週刊報導
【高息基金假象2】誤信理專老婦借錢買基金慘賠3成　學者：學會3招就能自保
【高息基金假象3】以為基金配息賺很大　真相是南非幣暴跌績效慘輸
【高息基金假象4】投報率超過6%才有賺　台大財金教授：才不去銀行當傻瓜

ET快訊
快訊／高雄槍手抓到了！開轟男腹部爆血...逃7小時落網
理專推買高息基金「月領3萬」　她2年後一查...慘賠200萬
他曝大絕「穩中威力彩25億」怎沒人做？　內行慘綠：別想不開
劉雨柔更衣遭偷拍　兇手竟是拳擊館負責人...裝針孔拍4女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

街口託付寶有2大違規疑慮　金管會不排除處分！

精準醫療迎商機！專家：產業陸續轉向新科技　投資機會增

台商注意！從大陸撤退　會計師：出售子公司不見得最有利

理專推買高息基金「每月領3萬」　繡學號阿嬤2年後一查...慘賠200萬老本！

普生展示新冠肺炎試劑　有望成為全球第4國取得國際認證

鴻海今年首場實體法說8/12登場　市場關注立訊切入iPhone供應鏈

金管會質疑街口託付寶有違反法規　暫停收受投資人申購

離岸風電國產化再邁進一步　東元統包彰芳暨西島風場陸域工程開工

理財周刊／成功的社交雷達

電信商5G開台後調降4G速度？中華電：應與疫情有關

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

街口託付寶有2大違規疑慮　金管會不排除處分！

精準醫療迎商機！專家：產業陸續轉向新科技　投資機會增

台商注意！從大陸撤退　會計師：出售子公司不見得最有利

理專推買高息基金「每月領3萬」　繡學號阿嬤2年後一查...慘賠200萬老本！

普生展示新冠肺炎試劑　有望成為全球第4國取得國際認證

鴻海今年首場實體法說8/12登場　市場關注立訊切入iPhone供應鏈

金管會質疑街口託付寶有違反法規　暫停收受投資人申購

離岸風電國產化再邁進一步　東元統包彰芳暨西島風場陸域工程開工

理財周刊／成功的社交雷達

電信商5G開台後調降4G速度？中華電：應與疫情有關

台灣運彩系際盃棒球　嘉藥運管、雲科電機率先進四強

將湧入千萬訂單　王惠美見證：彰化與印尼商簽約

東京都單日366例確診創新高　小池百合子：連假乖乖待在家

買烤雞吃「咬到骨頭」！她一撥驚見「超完整帶毛鼠」陷在醬裡　嚇爛狂吐12hrs

玖壹壹不畏「報復性旅遊」前進澎湖開唱　千人演唱會圓健志夢想

沒搶到還有機會！夢幻「薰衣草紫」口罩明上午7點開賣　下一波新色曝光

言行不一？川普砲轟中國　CNN：自家集團買爆中國貨

總裁婿遭貼大字報討債　女星掀決裂家醜「1年0家用」

建管處官員涉索賄　交保7天後陳屍橋下！柯文哲3字回應快閃離開

快訊／高雄槍手抓到了！打工爆衝突　他開轟打中腹部爆血...逃7小時落網

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

財經熱門新聞

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

快搶25億！威力彩頭獎得主3星座最多

理專說月領3萬　她慘賠200萬老本

東森電視老闆張高祥　味全三重廠賺500億

威力彩800元包牌法　提高中獎機率

威力彩飆25億！全台最會中獎縣市曝光

下周油價預估出爐　汽柴油可能雙漲「加油要快！」

立訊董事長王來春　30年前是富士康女工

機車貨物稅每輛約6千元　非車價昂貴的真兇

向有錢人學習的3個投資心法！　專家算給你看「為何要停損停利」　

三倍券換現金今天上路！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

更多熱門

相關新聞

李眉蓁自斬碩士！「害學歷貶值」8學生提訴訟

李眉蓁自斬碩士！「害學歷貶值」8學生提訴訟

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭本刊踢爆，碩士論文內頁高達96%涉抄襲，昨（22日）她召開記者會不願正面回應，導致話題持續發酵，今（23日）她出面發表談話，無預警宣布將放棄中山大學在職專班碩士學位，讓外界大感意外。

藝FUN券一次只能用100元？他實測給你看

藝FUN券一次只能用100元？他實測給你看

李芷婷11歲參加YG甄選「被嫌長太醜」

李芷婷11歲參加YG甄選「被嫌長太醜」

「地球鋼彈合金」打造40週年紀念模型

「地球鋼彈合金」打造40週年紀念模型

《龍捲風》方岑聽到「甘安內」回應了！

《龍捲風》方岑聽到「甘安內」回應了！

關鍵字：

鏡週刊高息基金

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

威力彩飆25億！中獎運最旺星座曝光

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面