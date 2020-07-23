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長科Q2獲利雙增！稅後純益2億元「創7季新高」　每股賺0.57元

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▲▼半導體產業、晶片 。（圖／達志影像／美聯社）

▲長科是裝材料通路大廠長華轉投資。（圖／達志影像／美聯社，示意圖）

財經中心／台北報導

導線架廠「長華科技」（6548）公告第二季獲利自結數，單季稅後淨利為2億元，比上季增加57%，年成長38%，創7季新高。以每股面額1元的股數計算，每股稅後淨利為0.57元，優於上季的0.36元以及去年同期0.41元；如以每股面額10元股數換算，則每股稅後淨利約當為5.7元。

長科第二季合併營收為24.38億元，季成長13%，年增8%；自結單季營業淨利為2.27億元，季增加28%，也年成長14%；自結稅前淨利為2.32億元，季增23%，年增5%；單季歸屬於母公司業主淨利為2億元，季成長57%，年成長38%；

請繼續往下閱讀...

以每股面額1元的股數計算，每股稅後淨利為0.57元；如以每股面額10元的股數換算，則每股稅後淨利為5.7元。

長科表示，各子公司第二季隨所在地政府逐步解封經濟活動後，無論是IDM客戶或委外封裝代工（OSAT）客戶之拉貨力道皆逐漸轉強，並積極備貨庫存；加上長科第二季QFN營收較上季大幅成長將近40%，更較去年同期倍增，進而帶動營收及獲利表現皆優於首季。

長科除了本業表現穩中帶堅之外，在所得稅利益回沖挹注下，第二季歸屬於母公司業主淨利為2億元，季增57%，每股稅後EPS為0.57元。

 
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