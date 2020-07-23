他腳趾差點被剁斷！鄰居綁鮮肉…關地牢煉獄「刀割耳朵肉」見血　驚悚畫面曝

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記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭近期一起私刑事件引發關注，一名男鄰居把2名14歲男孩關進自家地下室長達3天，期間並未提供水和食物，持棒球棍毆打，甚至持刀割下男孩耳朵肉、試圖剁下另一人的腳趾，連日折磨讓孩子們失去獲救的期望，更沒了時間觀念。而這一切直到警方接獲密報才曝光，據了解，2名男孩全身多處瘀青且有腦震盪，所幸2人最終平安獲救。

太陽報報導，現年14歲的安德烈（Andrey）和迪馬（Dima）住在克利福洛市，但19日卻被一名男性鄰居帶到對方車庫。但這卻是惡夢的開始，警方透露，當時孩子們到車庫後，先是被強迫進入地下室後，被對方一陣毆打，接著再被黑色塑膠袋套頭，鎖在地下室。

期間，該名男子沒有給孩子們水和食物，時常持棒球棒毆打折磨、用刑。調查人員指出，嫌犯先砍下其中一人耳朵的肉，接著還試圖用菜刀剁下另一人的腳趾；根據烏克蘭警方釋出的照片，可見孩子們手腳沾滿汙垢，耳朵、腳部沾有血跡，其中一名孩子的腳部傷勢極深。

▲地下室入口還被男子利用地毯掩蓋。（圖／翻攝自臉書／Національна поліція України，下同）

據了解，警方接獲密報之後，成功把孩子們救出，但當時2人嚴重脫水且飢餓，內心恐懼疲憊，失去時間觀念，在歷經數小時之後，這才意識到他們已經獲救。事後，安德烈和迪馬被送往醫院，接受持續性醫療觀察；當地醫師表示，2人身上多處瘀傷，出現腦震盪的狀況，正在接受諮詢當中。

執法報告指出，該名男子事後承認犯案，但宣稱是2名少年竊取放在他車庫的工具，才會對2人下手。當地警方現已依據綁架、酷刑等罪名起訴該名男子；一旦罪名成立，男子將面臨最高15年有期徒刑。