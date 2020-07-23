領事館非首次失火！火箭隊挺港、科學家遭開除…休士頓成「中美衝突」聚集地

▲中國駐休士頓領事館。（圖／路透）



文／中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電

中國駐休士頓總領事館遭美國政府下令關閉，休士頓再次成為美中衝突焦點，近年包括職籃球隊主管爭議發言、華裔科學家疑竊密、女商人遭中國判間諜罪等都跟休士頓有關。

美國國務院以「保護美國智慧財產與個人隱私」為由，要求中國駐休士頓總領事館24日前關閉。昨天晚間，休士頓中領館庭院冒煙，消防隊據報前往，但無法入內，媒體拍到領館人員在焚燒文件。

中國駐休士頓總領事蔡偉21日接受地方電視台訪問，不否認焚燒文件，說是外交機構撤離駐地的「標準」流程。他回應有關間諜活動的指控時說，「美國講求法治精神，請拿出證據」。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）整理，不論是休士頓中領館火警，或是休士頓成為美中兩國發生爭議的舞台，都不是第一次。

2017年休士頓中領館曾發生火警，消防隊獲准進入救火，30分鐘撲滅火勢。當時媒體報導，那場火警對消防隊而言不是尋常任務，這棟5層樓建築屬中國領地，四周布滿鐵絲網，窗戶上架設鐵欄杆。

消防主管當時對媒體表示，消防隊員進入建築物後，被限制在特定區域活動，幸好安全撲滅火勢，把人員帶到安全地方。

▲休士頓火箭隊總經理摩瑞挺香港引發中國政府不滿。（圖／達志影像／美聯社）



2019年10月，美國職籃（NBA）休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）在推特上支持香港示威者爭民主，雖然推文很快刪除，此舉引發中國政府不滿，使火箭隊損失數百萬美元收入。

2019年4月，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）發現有研究人員為中國從事間諜活動、竊取機密之後，德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）開除了3名華裔科學家。

2015年，來自休士頓的華裔美籍商人潘婉芬（Sandy Phan-Gillis）隨貿易交流團訪問中國時，被控竊取國家機密，遭到中國政府拘留2年之後，2017年以間諜罪判刑，驅逐出境回到美國。

據報導，2015年中國國家主席習近平訪問美國期間，美國白宮曾聯繫中國外交部，關切潘婉芬遭到拘禁的情形。

2010年，3名休士頓警察追查一輛沒有掛車牌的車輛，跟著車輛進入中國領事館的車庫，上銬逮捕了中國外交官與他的妻子。中國外交部說這名外交官受到毆打，指控美國執法人員違反「維也納公約」，未獲許可就進入中國外館領地。

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