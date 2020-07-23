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台股險守12400點！大立光跌逾4%破4000元關卡　指數跌60點收12413點　

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▲▼美股崩跌，台股跟著跳水。受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股終場收在12413點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (23) 日因鴻海等38檔個股除息，使點數蒸發約 30 點，早盤一度失守 12400 點關卡，最低來到12347點，隨後跌幅收斂，再度站回 12400 點，終場收在12413點，下跌60點或0.48%，成交量2255.42億元。

蘋概三王中，台積電（2330）終場以381元作收、下跌0.65%；鴻海（2317）終場以82.1元作收、上漲0.49%；股王大立光終場以3875元作收、下跌4.2%。

請繼續往下閱讀...

大型權值股漲跌互見，除了鴻海、聯發科上漲，其餘都下跌。

今日上市各類股中，電機類股表現最好，上漲0.48%，較差的則是水泥類股，下跌3.46％。

此外，生技族群在盤中再次轉弱，合一、杏國由漲停翻跌，合一跌幅擴大至近半根停板，杏國跌近 3%，不過終場又再度上揚翻漲。

兆豐投顧協理黃國偉指出，台股今日下跌主要是反應美中關係緊張，整體亞股也都表現不好，加上台股已經逼近歷史高點，因此勢必出現漲多逢壓拉回，但這屬於正常漲多拉回現象，此外，生技股今日有如搭雲霄飛車，衝漲停又翻跌，主要因為生技股套牢嚴重，跌深反彈出現，馬上就會有解套賣壓湧現，因此這走勢也不算太意外。
 
展望後市，黃國偉表示，目前外資沒有明顯賣超，台幣在還沒走貶之前，資金行情仍持續發酵，投資人可以偏多操作，不過要留意指數快達歷史高點，建議持股比例降低，找本益比低，並往防守性方向選股。
 

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