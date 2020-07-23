4成企業看好下半年三倍券商機　預計有「人事擴編計畫」

▲因疫情關係不少上班族先前都是在家遠距上班。（圖／視覺中國）

記者余弦妙／台北報導

台灣疫情逐漸趨緩，國內已解封，政府也陸續推出相關振興方案，對此yes123求職網就針對後疫情時代企業復甦進行調查，結果發現39.5%的企業，看好下半年政府振興計畫，因此將會有人事擴編計畫。

根據yes123求職網調查發現，因下半年振興計畫有望帶起一股內需市場消費刺激，39.5%的企業有人事擴編計畫，其中21.1%屬於以兼職人員為主」、18.4%屬於以正職人員為主。

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另外，原本5月份公布的調查中，上半年有裁員計畫的企業，比例為11.6%，但本次調查則顯示，下半年降至9.2%有人事縮編計畫。還有，像是在下半年，有實施無薪假計畫的企業，佔比剩11.8%，相較5月份調查，上半年有此計畫的公司，當時比例為23.3%，減班休息情況逐漸獲得改善；有實施減薪計畫的企業，佔比剩10.2%，對照5月調查，上半年有此計畫的公司，當時比例為14.7%，待遇窘境同樣獲得改善。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業仍保守謹慎面對下半年營運，畢竟全球疫情嚴峻，業績光靠國內消費市場是不夠的，因此短期擴編，可能以兼差、非正職人員為主。

楊宗斌也說，所幸無薪假、裁員減薪狀況有望減緩，若以復甦時間表五到六個月來看，不排除在「牛年」農曆年前，多數先前受衝擊的勞工，將恢復到疫情前的薪資水準或獎金福利。