國民黨批蔡英文「自我放棄總統權力」：不敢徹查外交部電文是在怕什麼？

▲蔡英文出席2020亞洲生技大會開幕典禮 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文23日上午針對外交部密件回應，要提出指控必須要有證據，不要用片面資訊串連起來編織成臆測的故事，要報導或指控就要做到查證義務。對此，國民黨表示，國民黨強烈質疑「自我放棄徹查權力的總統蔡英文，蔡總統是在怕什麼？」。

國民黨批評，蔡英文主掌國防、外交，卻不敢面對外交部電報內容的真相，連是否要徹查都含糊其詞，如此迴避、心虛的態度，又如何讓人民相信蔡英文在民進黨全代會上所說的「全面執政必定腐化」不會成真？

外交部電報中指稱，「我國營事業似乎已被若干中間人操控，企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」；「恐將損及我國整體對外經貿談判籌碼及外交效益。」身為總統的蔡英文面對電報內容的嚴重指控，竟然如同路人甲，輕描淡寫的說「指控要有證據」。

國民黨反問蔡英文，所謂的「片面資訊，串連起來編織一個臆測性故事」，是在質疑外交部的電報內容？在罵外交部人員、罵駐印尼大使陳忠、經濟部長王美花嗎？

國民黨強調，總統有絕對的權力與義務查證外館所舉證的內容，要沒有公權力的在野黨「盡查證義務」，顯示了蔡英文只想掩蓋外交部密件的真相，毫無自我檢討的心態。蔡英文日前說民進黨會用行動證明「全面執政必定腐化」的劇本不會成真，對照她今日遮遮掩掩的心虛態度，蔡英文的「防腐」說法頓時毫無可信度。

國民黨表示，蔡英文受訪時對於外交部電報的真假，竟然回應「外交部已對外說明，以外交部的回應為主」。讓大家傻眼的是，外交部的說明就是「死不證實」，總統說了等於沒說，國民黨強烈質疑「自我放棄徹查權力的總統蔡英文，你是在怕什麼？」

其他人也看了這些...

►蘇貞昌回應蘇震清「外交部密件」案：沒有的話不該冤枉人家

►「我早有犧牲的決志」 羅智強再喊：外交部不公布電文就是默認

►「2次都沒國營事業人員陪同！」 蘇嘉全：內容完全錯誤的幻想文

更多熱門新聞...

►無懼蘇嘉全喊告！ 游淑慧再質疑「綠色浩劫」：拚誰的新南向？

►國民黨轟「高捷泰勞暴動事件」翻版！ 要求蘇嘉全、蘇震清儘速出面說明

►蘇嘉全回擊了 7/21北檢提告王育敏、羅智強、游淑慧

►振興一下我們的美麗