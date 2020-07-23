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美關閉休士頓領館…引爆質疑！　分析曝川普政府「政治動機」

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▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政府22日下令，要求中國72小時以內關閉駐休士頓總領事館，進一步加劇兩國緊張關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國政府22日下令中國駐德州休士頓領事館72小時內關閉，北京威脅採取報復行動，引發國際關注。儘管國務院表示，此舉是為了反制中方間諜活動，外界仍質疑是否涉及政治動機。分析人士指出，此行動可以讓總統川普展現出強硬的對中態度，為了11月大選挽救低迷支持率，同時避免觸發重大衝突。

美國要求中國72小時內關閉休士頓領事館，川普表示，「總是有可能」下令關閉更多中國領事館，直指休士頓領事館內的火災「顯然是在焚燒文件」。雖然國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）尚未回應，但發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，此舉「為了保護美國智慧財產與美國人民的私密資訊」。

副國務卿比根（Steve Biegun）22日向參議院外交委員會表示，由於北京「態度日益強硬」，並做出越來越多「好鬥行動」，導致兩國出現「越來越多爭執」，也促使川普採取一系列行動，包括「撤回對於中國共產黨在德州休士頓營運領事館的同意權」。

▲美國參議院情報委員會代理主席、挺台派共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

▲美國共和黨參議員、情報委員會代理主席盧比歐（Marco Rubio）指控休士頓領事館是「共產黨廣大間諜網絡的中央樞紐」。（圖／路透）

共和黨參議員、情報委員會代理主席盧比歐（Marco Rubio）認為，關閉休士頓領事館有其必要，因為那裡是「共產黨廣大間諜網絡的中央樞紐」。國家安全部助理總檢察長德默斯（John Charles Demers）也說，此舉是「我們長期以來看到的事件緩慢累積以後，決定採取的強力行動。不只是在整體方面對抗，也是透過關閉領事館真正地破壞它（間諜行動）」。

但是，2017年離開國務院的前東亞與太平洋事務卿助理羅素（Danny Russell）表示，他在國務院與國安會任職的期間，「休士頓領事館沒有特別知名或重大的間諜活動」。

▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

▲外界質疑，政府此舉可能具有政治動機，可以表現出川普的強硬態度，又能避免發生重大衝突。圖為中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

CNN報導，儘管政界與專家普遍認同，需要強大阻力反制中國在智慧財產權、人權議題與南海衝突上的行為，但也有一些人指出，休士頓領事館是經過非常謹慎考慮才選定的目標，此決定具有政治動機，可以表現出川普的強硬態度，又能夠避免發生重大衝突。

前美國對中貿易代表助理穆恩（Jeff Moon）也同意上述說法。他質疑，如果真是為了反制中國剽竊智慧財產權，為何只關閉一間領事館，而且更好的選擇應該是「負責矽谷事務的舊金山領事館」，「這個行動是川普支持者的『紅肉』，他們急於報復中國，讓大家從川普災難性的防疫政策上轉移注意力」。

緬因州參議員、情報委員會成員金恩（Angus King）表示，他不知道最近發生什麼中國情報活動可能導致此決定，「我們當然有著很好的理由對抗中國，我擔心的是，加劇這個緊張情勢，是真的與對抗中國有關，還是與4個月後的大選有關？」

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