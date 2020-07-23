三倍券今起開放店家兌換現金！銀行未見人潮　台銀營業部一早只收到500萬元

▲臺灣銀行開放兌付三倍券，董事長呂桔誠視導。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

店家、小商店收取的振興三倍券，今（23）日開放到銀行兌領現金，不過，並未出現排隊人潮，兌換情況並不如預期踴躍。台銀董事長呂桔誠一早親自視察並表示，以總營業單位來說，截至早上10時半止，已經收付大約500萬元，預期商家兌換的幾個高峰點，為今、明兩天，以及下周一、二。

呂桔誠表示，會尊重商家的作業時間，銀行會配合商家需求徵調員工以及加開櫃檯進行兌付；以台銀總營業單位來說，已經開四個櫃檯進行兌付、以及電腦登打服務等就有五個服務管道，如果人潮再多的話，前台還可以再增開，讓店家快速服務、以及免等待。

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而台銀副總康蘩也親自說明，希望店家可以事先將三倍券的背面先填好，包含營業人的名稱、統一編號與負責人的名稱，並且先將兌領單先填好。如果是獨資的個人，先備齊商業登記證與稅籍登記證可以快速兌領。





▲臺灣銀行開放兌領三倍券，副總經理康蘩說明如何可以加速兌付三倍券。（圖／記者林敬旻攝）

雖然三倍券從15日開始使用，算起來，店家也收券了8天，不過，今早到台銀總行兌付的店家零零星星，並沒有出現排隊人潮。受訪的店家表示，如果消費者使用現金，對業者來說當然是最方便的，不像三倍券還要跑到銀行兌付，確實比較麻煩，不過，這是政府政策，所以業者還是配合辦理，以她們本身來說，這次是要兌換50到100張三倍券。

另一位影印店羅姓老闆表示，自己的店因為都是小額交易，所以先換銅板，以便找零給客人，至於兌換振興三倍券，自己換得不多，主要是自己的生意不像是大賣場，因此收券情況不多，大約不到萬元。

▼臺灣銀行開放民眾兌付三倍券。（圖／記者林敬旻攝）