　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

三倍券今起開放店家兌換現金！銀行未見人潮　台銀營業部一早只收到500萬元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲臺灣銀行開放兌付三倍券，董事長呂桔誠視導。（圖／記者林敬旻攝）

▲臺灣銀行開放兌付三倍券，董事長呂桔誠視導。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

店家、小商店收取的振興三倍券，今（23）日開放到銀行兌領現金，不過，並未出現排隊人潮，兌換情況並不如預期踴躍。台銀董事長呂桔誠一早親自視察並表示，以總營業單位來說，截至早上10時半止，已經收付大約500萬元，預期商家兌換的幾個高峰點，為今、明兩天，以及下周一、二。

呂桔誠表示，會尊重商家的作業時間，銀行會配合商家需求徵調員工以及加開櫃檯進行兌付；以台銀總營業單位來說，已經開四個櫃檯進行兌付、以及電腦登打服務等就有五個服務管道，如果人潮再多的話，前台還可以再增開，讓店家快速服務、以及免等待。

請繼續往下閱讀...

而台銀副總康蘩也親自說明，希望店家可以事先將三倍券的背面先填好，包含營業人的名稱、統一編號與負責人的名稱，並且先將兌領單先填好。如果是獨資的個人，先備齊商業登記證與稅籍登記證可以快速兌領。

▲臺灣銀行開放兌領三倍券，副總經理康蘩受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲臺灣銀行開放兌領三倍券，副總經理康蘩說明如何可以加速兌付三倍券。（圖／記者林敬旻攝）

雖然三倍券從15日開始使用，算起來，店家也收券了8天，不過，今早到台銀總行兌付的店家零零星星，並沒有出現排隊人潮。受訪的店家表示，如果消費者使用現金，對業者來說當然是最方便的，不像三倍券還要跑到銀行兌付，確實比較麻煩，不過，這是政府政策，所以業者還是配合辦理，以她們本身來說，這次是要兌換50到100張三倍券。

另一位影印店羅姓老闆表示，自己的店因為都是小額交易，所以先換銅板，以便找零給客人，至於兌換振興三倍券，自己換得不多，主要是自己的生意不像是大賣場，因此收券情況不多，大約不到萬元。

▼臺灣銀行開放民眾兌付三倍券。（圖／記者林敬旻攝）

▲臺灣銀行開放民眾兌領三倍券。（圖／記者林敬旻攝）

▲臺灣銀行開放兌領三倍券，銀行員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲臺灣銀行開放兌領三倍券，銀行員作業情形。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
謝震武1集領6萬不是最高！　名嘴爆「劉寶傑驚人價碼」
快訊／李眉蓁爆哭道歉　宣布「放棄碩士學位」
冰飲大腸桿菌群超標！這三家名店都上榜…衛生局開罰3萬
快訊／客庄旅遊券「新登記方式」出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

4成企業看好下半年三倍券商機　預計有「人事擴編計畫」

三倍券今起開放店家兌換現金！銀行未見人潮　台銀營業部一早只收到500萬元

宏達電VIVE X全球加速器4年有成　布局VR生態圈開展7項投資案

中美劍拔弩張！金價一度衝破1870美元關卡　白銀登7年高點

特斯拉首度連4季獲利　已達納入標普500門檻

歐元換匯價升至4個月高點！換新台幣10萬得多花近5500元

聯電股價攻漲停「攀12年新高」！日系外資分析：獲利率提高　調升評等為買進

鴻海除息首日遇亂流　一度填息19%又翻黑下跌貼息

三倍券換現金今天上路！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

全球首場亞洲生技大會登場　蔡英文：向各國分享防疫經驗

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

4成企業看好下半年三倍券商機　預計有「人事擴編計畫」

三倍券今起開放店家兌換現金！銀行未見人潮　台銀營業部一早只收到500萬元

宏達電VIVE X全球加速器4年有成　布局VR生態圈開展7項投資案

中美劍拔弩張！金價一度衝破1870美元關卡　白銀登7年高點

特斯拉首度連4季獲利　已達納入標普500門檻

歐元換匯價升至4個月高點！換新台幣10萬得多花近5500元

聯電股價攻漲停「攀12年新高」！日系外資分析：獲利率提高　調升評等為買進

鴻海除息首日遇亂流　一度填息19%又翻黑下跌貼息

三倍券換現金今天上路！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

全球首場亞洲生技大會登場　蔡英文：向各國分享防疫經驗

周天瑋／《與陳鼓應對話》之四：在蓄勢待發的東西方大對決前夕

美國要求中國關閉領事館　川普「想知道他們燒什麼？」

2.2萬坪IKEA新桃園店開幕　破百人潮排隊等開店

陳其邁防疫論文掛「第一作者」　詹長權：因他是主要貢獻者

曾淚訴「好想死...」　8旬深情翁忍痛成全「親手勒斃」病妻

疫情趨緩！蘇貞昌：擬8月開始再邀六都市長列席院會

李永得：文化部研擬修法　藝術品交易所得採分離課徵

尷尬！白襪農場大物「沒收全壘打」興奮振臂　手套卻不見了　

報復美方第一步！　南華早報：大陸將關閉美國駐成都領事館

民進黨提「三問」江啟臣：別神隱！快說明李眉蓁論文抄襲態度

財經熱門新聞

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

威力彩飆25億！全台最會中獎縣市曝光

東森電視老闆張高祥　味全三重廠賺500億

快搶25億！威力彩頭獎得主3星座最多

立訊董事長王來春　30年前是富士康女工

機車貨物稅每輛約6千元　非車價昂貴的真兇

超低調手搖飲掀4倍芒果肉戰　年賣400萬杯

影／緯創廠賣立訊　財經專家：是步「解套好棋」留意3檔概念股！

威力彩800元包牌法　提高中獎機率

華碩擴大結盟遊戲平台　許先越：ROG Phone 3備貨盡力滿足需求

卜蜂超賺錢！　近三年獲利近40億元「去年EPS 5.46元創歷史新高」 　

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

小三秘產2歲兒　三級片女神崩潰：下賤

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面