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中美劍拔弩張！金價一度衝破1870美元關卡　白銀登7年高點

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▲▼黃金。（圖／達志影像／美聯社）

▲避險需求持續推升貴金屬價格。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國國務院下令關閉休士頓總領事館，中美關係劍拔弩張，避險需求也連帶推升，8月黃金期貨周三（22日）上漲21.2美元，報每盎司1865.1美元，創2011年9月以來最高收盤價；白銀期貨價格也上漲1.58美元，報每盎司23.14美元，創2013年以來新高。

截至今（23）日上午10點17分，8月黃金期貨上漲0.1%至每盎司1866.9美元，盤中最高一度衝上每盎司1874.9美元；9月白銀期貨則下跌0.77%至每盎司22.97美元。

請繼續往下閱讀...

經紀商OANDA高級市場分析師Edward Moya指出，金價正在急速走高，這主要原因在於中國的地緣政治緊張關係，「這種升級似乎看不到盡頭...隨著世界幾個大國持續爭執，將損害市場人氣。」

美國下令中國關閉休士頓總領事館，另有消息人士稱，北京當局正考慮關閉美國駐武漢領事館作為報復。中美間的針鋒相對，可能會在疫情捲土重來的情況下，進一步惡化全球經濟前景。今年以來，金價已上漲約23%。

低利率及一系列刺激措施也推升了黃金的漲勢，今年來金價已上漲約23%。BK資產管理公司G-10貨幣策略師Boris Schlossberg指出，當實際利率下跌以及政治緊張局勢加劇時，黃金會吸引資金流入，「目前市場環境非常有利中期範圍內看漲。」

Boris Schlossberg表示，地緣政治方面的消息肯定會對風險流動帶來壓力，因為市場將會更加擔憂政治博弈會損害全球從疫情中復甦，尤其是夏季將至，兩方言論將變得愈加激烈。

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