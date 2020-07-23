宏達電VIVE X全球加速器4年有成　布局VR生態圈開展7項投資案

▲宏達電新店總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導



宏達電（2498）今（23）日宣布，VIVE X全球加速器自2016年成立至今邁入第4年，所投資公司市值總體而言均有成長佳績，過去一年更有17家公司受投資者青睞獲額外資金挹注，而VIVE X同時宣布7項新投資案，包括專注研發企業XR軟體解決方案、加強XR用戶體驗，以及VR、AR、AI和5G中的獨特技術，顯見VIVE Reality的願景正逐步達成。



宏達電表示，VIVE X全球加速器在全世界六個地區已進行超過100筆新創投資，是VR與AR市場上最活躍的投資者，現在著重於投資企業應用軟體的開發，以協助企業持續優化工作流程、培訓和協作，並改善整體XR體驗。

宏達電指出，從提升員工對內容的參與度到投資報酬率(ROI)實際的增加，VR正改變人們所熟悉的工作模式與企業經營方式，根據長期關注VR產業的市場研調機構ARtillery Intelligence預測，VR企業市場的規模將從2018年的8.29億美元增長到2023年的42.6億美元，複合年增長率為39％。



HTC VIVE副總裁Marc Metis表示，宏達電與新創緊密合作，尤其在企業XR領域，具豐富市場經驗的領先企業將可為XR領域帶來可觀的價值，其中值得一提的是Vection Technologies Ltd，他們專注為工業公司數位化轉型提供即時技術，是現今澳大利亞證券交易所(ASX)上市的唯一XR公司。

宏達電指出，自去年11月至今VIVE X所投資的7家公司，包括經營IT和網絡安全運營3D平台的3Data、針對企業和教育機構提供完整軟技能培訓解決方案的BodySwaps、開發石油產業第一個企業VR平台3DGAIA的Imaged Reality、創造主動參與敘事體驗的Maze Theory。

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宏達電強調，像是具深度技術且屢獲殊榮新創企業的ORamaVR、利用其專有的XR技術平台Runway提供基於XR的學習和培訓的Talespin、積極開發平台和產品以培訓人們掌握重要軟技能的VantagePoint，分別具備VR、AR、AI和5G的獨特技術。

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