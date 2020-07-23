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特斯拉首度連4季獲利　已達納入標普500門檻

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▲▼特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉達納入標普500門檻。 圖為特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

特斯拉公布了第2季財報，盤後該公司上漲4％，原因是獲利超出預期，且連續4季都獲利。特斯拉表示，第2季，未經調整的淨利達1.04億美元，每股盈餘（EPS）0.5美元，為特斯拉首次連續4季獲利，這也讓該公司達到納入標普500指數的必要門檻。

雖然特斯拉上季營收年減約5%至60.4億美元，但仍高於分析師預期的53.7億美元。

請繼續往下閱讀...

這次除了公布財報之外，馬斯克還宣布，特斯拉將在德州建造下一個工廠。有望創造至少5,000個就業機會。 計劃將位於加州弗里蒙特的汽車廠專門製造Model S和Model X車輛的生產，以及北美西部地區則負責的Model 3和Model Y的生產。德州的工廠將為北美洲東部生產該公司的電動皮卡車Cybertruck，Semi，Model 3和Model Y車輛。

特斯拉22日重申年底前交車至少50萬輛的目標，儘管因疫情導致生產線中斷，包括加州廠也在上季被當地政府命令下關閉6周。

特斯拉表示：「雖然達成此一目標變得更加困難，但在2020年交車50萬輛依然是我們的目標。」據了解，這次儘管加州廠遇到暫時關廠的危機，但特斯拉在第2季交車量達到90,650輛，高於第1季的88,400輛。

特斯拉出售「監管信用」（regulatory credits，碳排放額度）給其他車廠的營收攀升至創紀錄的4.28億美元，對比去年同期的1.112億美元。這一數字幾乎翻了三倍。

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