聯盟行銷創雙贏！建立「流量」收入就進來　4種人適合嘗試：害羞也行

▲被動收入能讓人更省力省時的賺錢。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

收入可以簡單分為主動收入與被動收入，其中的被動收入有像是聯盟行銷、股票配息、存款利息等。自由工作者「G理小姐&山姆先生」日前發文表示，以聯盟行銷來說，不管是消費者或推廣者，都能各自享有不同的好處，像是不必推銷、純靠流量、不用大筆資金、不必接觸金流等，不用持續靠體力或時間來賺錢。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上發文講解「聯盟行銷是什麼」，聯盟行銷簡單來說，就是替某個公司推廣產品，接著就能拿到公司的分潤。以消費者或讀者來說，他們可以在文章上能夠得到有幫助的資訊，因此會點入連結購買對自己有助益的產品；對推廣者來說，他們提供有價值的內容幫助讀者，不但賺取到佣金，還不必囤貨，只要使用連結就能推廣。

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國外常見的平台有像是亞馬遜聯盟行銷（Amazon Affiliate）、ShareASale、CJ Affiliate等，國內則有聯盟網、通路王、博客來等。知名度、流量越大，就越容易被閱聽者看到，因此只要建立起流量，收入自然也會跟著進來，再以文章舉例，文章只要寫一次，卻會被各種讀者重複閱讀、不停帶來收入。

聯盟行銷還有著使用連結推廣、不必強迫推銷、無須接觸任何金流、不必大筆創業資金、文章重複閱讀性、興趣也能當飯吃、流量收入都會複利的7個優點，起初雖要花時間創作出好的東西，但之後就不必投入大量心力。

此外，聯盟行銷適合4種人，像是想增加被動收入的人、沒有太多資金創業的學生、不知道自己可以做什麼的人、不喜歡面對面銷售或害羞的人；不過聯盟行銷則不適合想要快速致富的人，因為Google對任何新網站都需要至少3至6個月的時間信任，所以不可能一個月就立刻入帳數萬元。