三倍券換現金今天上路！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

▲臺灣銀行今（23)日起開放振興三倍券兌領現金。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券上路，經濟部今（23）日表示，店家收到振興三倍券自今天起開放兌換現金，有統一編號的店家直接到金融機構兌領，沒有統一編號者，可委託有統編的商圈組織、夜市管委會、市場自治委員會等單位兌換。

針對開店的朋友收到三倍券後如何兌領，經濟部表示，全國60家金融機構、約6221個分行，即日起開始辦理三倍券兌領作業，攤商、運將、農漁民、自營作業者等，沒有統編也能方便換現。

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▲經濟部今（23）日表示，店家收到振興三倍券，將自即日開放兌換現金，並提供二大兌領管道。（圖／經濟部提供）

官員表示，有統一編號的店家直接前往金融機構，三倍券背面填寫營業人名稱、銷售日期、營利事業統一編號、負責人姓名，並在兌領單上填寫存(匯)入帳號，就可以進行兌領。

至於沒有統一編號的店家，可委託委託有統編或類統編的商圈組織、農漁會、市場或攤販集中場(區)管理組織、產業公(工、協)會等組織代為兌領，向銀行或郵局兌現後再發給店家。

為節省作業時間，官員也提醒，建議店家優先到開戶銀行進行兌領；至於委託公協會組織代領者，代領人兌領當天將款項轉匯至委託店家帳戶，不用收匯款手續費。

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