　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

三倍券換現金今天上路！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲臺灣銀行今（23)日起開放兌領三倍券。（圖／記者林敬旻攝）

▲臺灣銀行今（23)日起開放振興三倍券兌領現金。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券上路，經濟部今（23）日表示，店家收到振興三倍券自今天起開放兌換現金，有統一編號的店家直接到金融機構兌領，沒有統一編號者，可委託有統編的商圈組織、夜市管委會、市場自治委員會等單位兌換。

針對開店的朋友收到三倍券後如何兌領，經濟部表示，全國60家金融機構、約6221個分行，即日起開始辦理三倍券兌領作業，攤商、運將、農漁民、自營作業者等，沒有統編也能方便換現。

請繼續往下閱讀...

▲經濟部今（23）日表示，店家收到振興三倍券，將自即日開放兌換現金，並提供二大兌領管道。（圖／經濟部提供）

▲經濟部今（23）日表示，店家收到振興三倍券，將自即日開放兌換現金，並提供二大兌領管道。（圖／經濟部提供

官員表示，有統一編號的店家直接前往金融機構，三倍券背面填寫營業人名稱、銷售日期、營利事業統一編號、負責人姓名，並在兌領單上填寫存(匯)入帳號，就可以進行兌領。

至於沒有統一編號的店家，可委託委託有統編或類統編的商圈組織、農漁會、市場或攤販集中場(區)管理組織、產業公(工、協)會等組織代為兌領，向銀行或郵局兌現後再發給店家。

為節省作業時間，官員也提醒，建議店家優先到開戶銀行進行兌領；至於委託公協會組織代領者，代領人兌領當天將款項轉匯至委託店家帳戶，不用收匯款手續費。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
快訊／終於好消息！WHO宣布「首批疫苗狀況好」　推出時間曝光
喝水會瘦！醫曝「3黃金時機」…早上第一杯超重要
台灣官網推「特斯拉免費開3天」！　周末爽開出門玩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

下周油價預估出爐　汽柴油可能雙漲「加油要快！」

卜蜂超賺錢！　近三年獲利近40億元「去年EPS 5.46元創歷史新高」 　

大成獲利創新高！近三年累計高達65億元　股價帶勁、集團競爭力持續看好　

統一企業很能賺　近3年合計大賺762億元「每年EPS至少3元」！

快訊／六月外銷訂單「連四紅」創同月新高　終結連六季衰退走勢

影／中油頭獎20萬加油金得主出爐！獎落中南部「快找出六月份發票對對看！」

快訊／紙本三倍券領券破千萬大關　超商逼近700萬人次最多

影／趙少康批三倍券塑膠卡套不環保　經濟部開出五個「再利用」小技巧

全球企業海外直接投資今年降四成　經濟部：台灣仍維持正成長

影／趙少康批三倍券塑膠卡套不環保　經濟部開出五個「再利用」小技巧

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

千隻海豚「連線1km」絕美躍水 宜蘭祕境牛奶海域驚現壯觀奇景

聯電股價攻漲停「攀12年新高」！日系外資分析：獲利率提升　調升評等為買進

鴻海一度填息約19%　除息首日開低震盪

三倍券換現金今天上路！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

全球首場亞洲生技大會登場　蔡英文：向各國分享防疫經驗

緯創、和碩入股紅色供應鏈！聯手立訊搶iPhone訂單　抗衡鴻海龍頭地位

下周油價預估出爐　汽柴油可能雙漲「加油要快！」

新台幣開盤貶值2.3分　以29.550元開出

台股早盤下跌82點失守12400點關卡　生技股「天國一輝」開盤攻上漲停

LIVE／振興三倍券開放店家兌領現金　銀行現場直擊

全台「最會中獎」縣市一次看！　快把威力彩頭獎25億帶回家

聯電股價攻漲停「攀12年新高」！日系外資分析：獲利率提升　調升評等為買進

台中購物節開跑22天登錄金額近14億　25日抽汽車、10萬現金

網友譽為「夢幻茶香」！雅頓白茶甜橘香水，一聞超療癒

終於好消息！WHO歡喜宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出…所有人都適合

鴻海一度填息約19%　除息首日開低震盪

謝震武1集領6萬不是最高！名嘴爆「劉寶傑驚人價碼」　1小時勝普通人月薪

幸福滿滿熱銷8成！塭仔圳5年後甜蜜價　未來不再　首購族搶先入主！

竹南龍鳳漁港女子燒炭輕生　整車「煙霧瀰漫」海巡及時攔阻

張育成開季大聯盟　教頭：不能有不公平

離婚何守正2年…小嫻親曝「感情現況」！　向追求者列出1條件

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

財經熱門新聞

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

東森電視老闆張高祥　味全三重廠賺500億

快搶25億！威力彩頭獎得主3星座最多

立訊董事長王來春　30年前是富士康女工

威力彩飆25億！全台最會中獎縣市曝光

機車貨物稅每輛約6千元　非車價昂貴的真兇

超低調手搖飲掀4倍芒果肉戰　年賣400萬杯

華碩擴大結盟遊戲平台　許先越：ROG Phone 3備貨盡力滿足需求

影／緯創廠賣立訊　財經專家：是步「解套好棋」留意3檔概念股！

卜蜂超賺錢！　近三年獲利近40億元「去年EPS 5.46元創歷史新高」 　

股票賺20萬「脫手又漲10萬」　男友拒給鬧翻

更多熱門

相關新聞

哥洗衣「三倍券碎成雪花」！妹傻：史上第1人

哥洗衣「三倍券碎成雪花」！妹傻：史上第1人

「我哥大概是史上第一人！」一名女網友傻眼直呼，一家人才剛領到熱騰騰三倍券，怎料哥哥還沒花半毛，振興券就成了一堆廢紙。原來糊塗哥把三倍券放到衣服裡，洗衣服又忘了拿出來，結果現在欲哭無淚看著「三倍屑」，想求問還有救嗎？底下網友則笑虧，「三倍變成倒貼了1000元！」

LIVE／振興三倍券開放店家兌領現金　銀行現場直擊

LIVE／振興三倍券開放店家兌領現金　銀行現場直擊

阿伯盧三倍券換現金　她一句話嚇退

阿伯盧三倍券換現金　她一句話嚇退

一家振興券爸爸只分到4張200　網笑0.8倍券

一家振興券爸爸只分到4張200　網笑0.8倍券

三倍券塑膠套先別丟　捐贈可救猛禽

三倍券塑膠套先別丟　捐贈可救猛禽

關鍵字：

三倍券經濟部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

小三秘產2歲兒　三級片女神崩潰：下賤

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面