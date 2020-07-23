懷孕1小時就生產！30歲女產下男嬰好困惑：我月事都有來

▲得知懷孕一小時後即生產，媽媽好困惑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者謝欣辰／綜合報導

竟然在生產前1小時才知道自己懷孕了！印尼西爪哇省一名30歲女子，日前在家突然腹部不適，感覺腹部右側「痛痛的」，沒想到在1小時後竟生下一名嬰兒，女子才驚覺自己懷孕，但因月事每個月都有來，讓她困惑表示「我怎麼才懷孕1小時就生了」。

據《Kompas.com》報導，居住在打橫市（Tasikmalaya）的努拉尼（Heni Nuraeni），已育有2名小孩。日前她在家時突然腹部感到不適，之後便開始出現陣痛症狀，家人驚覺可能是懷孕，才趕緊聯絡當地助產士，幸好順利生下一名男嬰，母子均安。

Saat berkomunikasi dengan keluarganya dan hendak diwawancara wartawan, tiba-tiba Heni menangis sampai enggan menerima tamu yang datang ke rumah. 由 Kompas.com 發佈於 2020年7月21日 星期二

面對這個突如其來的小孩，努拉尼感到很困惑，她提到，「自己不是沒有懷孕經驗，但月事都有按時來，從沒想過會懷孕」。努拉尼目前只能請姨媽幫忙餵母乳，因為她原本就有8個月大的嬰兒需要照顧。努拉尼的姊姊珊妮（Seni）則表示，妹妹的肚子在那一小時內像氣球般越來越大，真是嚇壞了大家！

哈桑薩迪奇醫院（Hasan Sadikin Hospital）婦產科醫師安沃（Ruswana Anwar）則認為，此情況應該是「隱性妊娠(cryptic pregnancy)」，孕婦可能未意識到自己懷孕，只覺得是體重增加。更強調，女性懷孕僅1小時，是不可能生下孩子的；「隱性妊娠」類似案件，孕婦有2萬5千分之一的機率會出現，若月事照常報到，可能是懷孕期間激素分泌失調導致。