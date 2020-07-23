全球首場亞洲生技大會登場　蔡英文：向各國分享防疫經驗

▲總統蔡英文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

亞洲生技大會今（23）日在南港展覽館盛大登場，總統蔡英文特別前來參與揭幕儀式，並談到要透過這次大會向各國分享防疫經驗，並為生技產業創新能量注入活水，共同交流後疫情時代，生技產業發展的新方向。

亞洲生技大會是今年全球第一場以Online+Live（實體在線），以線上結合線下的形式舉辦的國際生技大會，並在疫情嚴峻之下，維持展覽規模與水準，邀請到500家廠商、1100個攤位參與，並設立國家館，包括美國、英國、澳洲、比利時、瑞士、波蘭、馬來西亞等國家。

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總統蔡英文今日特別出席亞洲生技大會開幕儀式，致詞談到要透過這次大會向各國分享防疫經驗，並為生技產業創新能量注入活水，強調生技產業就是5+2產業創新計畫的重要一環，期望透過這次大會可以共同交流後疫情時代，生技產業發展的新方向。

▲亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙。（圖／記者姚惠茹攝）

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，亞洲生技大會是今年最大的實體生技會展，並首次導入線上科技，提供遠距跨時區的全球線上展覽、24小時商機媒合，以及線上公司展望說明會，並特別成立國際防疫形象館，向各國分享台灣抗疫的關鍵技術。

李鍾熙指出，這次台灣防疫超前部署，受到國際肯定，因此特別在防疫專區曝光關鍵技術，像是台塑生醫的「新冠病毒抗原快速檢驗試劑」、奎克生技的「新型數位PCR檢驗技術及試劑」、清華大學的「GeneTex新冠病毒重組抗體」，還有瑞基海洋的「瑞基自動化核酸分析儀」。

▲亞洲生技大會開幕。（圖／記者姚惠茹攝）

李鍾熙分享，台灣生技新藥開發、醫材能量同樣厚實，像是「國鼎生技」的新藥就是台灣一家通過美國FDA核准新冠肺炎二期人體臨床試驗的公司，還有藥華藥、逸達、博謙、台燿、康億國際、全普等，都將在大會中分享投入國際授權或上市許可的重大進展。

今年亞洲生技大會開辦「參展商創新技術發表會」，分享主題包括智慧腦影線診斷、快篩試劑開發、智慧醫療創新趨勢等14場精彩對談，並邀請到諾貝爾與唐獎得主庶佑(Tasuku Honjo)教授、科學突破獎得主Hans Clever教授及陳建仁院士等國際重磅講者分享。

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