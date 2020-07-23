合一終止8根跌停！「反彈要有氣勢」　網：漲停版是最好的展現

▲生技股是台股近期的熱門話題。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

生技股是近期台股的人氣話題，尤其指標股合一，日前研發出糖尿病新藥解盲成功，一路飆升至476.5元，隨後出現連日跌停。連續吞下8根跌停後，昨（22）日早盤以200元開出，隨後攻上漲停213.5元，終止連續跌停。有網友認為，「反彈就是要有氣勢，漲停板就是最好的展現」。

原PO在PTT上發文，寫道關於「合一漲停」的心得，受到新冠疫情的影響，「生技族群十年不開張，開張準備吃十年，這波生技漲勢還沒停止」，大家對於傳染病的看法已經改變，「資金還會持續湧入生技實體產業與生技類股」，連續8根跌停的合一，終於止住跌勢，鎖住漲停213.5元，「反彈就是要氣勢，生技族群漲停板就是最好的氣勢展現」。

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貼文一出之後，許多網友留言表示，「真的要低調賺，不然會被噓」、「明天如果還是開漲停， 記者會開始報韓總又賺一台車了」、「嗨一個星期又要哭兩個星期」、「睏霸數錢日子又來了」、「散戶要有自知之明，現在進場是給主力玩」、「雲霄飛車阿刺激」、「速度與激情！火燙七月天！邏輯思考！」「今天已歐印，準備躺著數錢」。

昨（22）日絕地反攻的生技指標股「天國一輝」中天、杏國、合一、杏輝今（23）日開盤全數攻上漲停。台積電以383元開出，下跌0.52%；大立光則以平盤開出，早盤上漲1.11%至4000元。