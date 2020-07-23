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柬埔寨雪妹「撩髮咬唇」直播　深溝緊貼V領…「火辣過頭」慘遭通緝！

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▲柬埔寨性感妹因為豔照太多遭到通緝。（圖／翻攝自臉書@Saran Narita）

▲柬埔寨性感妹因為豔照太多遭到通緝。（圖／翻攝自臉書@Saran Narita下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在社群網路發達的世代，不少人都相當勇於展現自己的身材。一名柬埔寨的網美近日卻因為在FB上發出多張「性感美艷」的照片，遭到警方通緝，而罪名則是「有損金邊文化」，對此該名網美也刪掉部分較為煽情的影片，希望可以平息風波。

根據英國《每日星報》報導，這名柬埔寨網美「Saran Narita」在當地社群網站上相當火紅，原因是擁有的亮眼的外表之外，也不吝嗇於展現自己火辣的身材，時常穿著深V的洋裝拍照、直播，迅速累積了大批的粉絲追蹤。

▲柬埔寨性感妹因為豔照太多遭到通緝。（圖／翻攝自臉書@Saran Narita）

▲因為照片太豔麗遭到指控「有損金邊文化」。

然而正是因為Saran Narita的身材太過火辣，且又過度大方展示，導致被柬埔寨警方盯上。金邊市警局發言人塞特（Sar Thet）表示，目前尚未找到Saran Narita，但她的半裸露照片與影片確實有讓部分民眾感到不舒服而報案，甚至有一些「咬嘴唇」的性暗示表表情，被認為是不尊重柬埔寨傳統與柬埔寨婦女。

目前警方計畫將以色情、不雅暴露等罪刑將Saran Narita起訴，並希望她可以主動投案說明。不少國外網友看到消息也直呼，「其實真的沒有什麼，很多女生都會拍這樣的照片」、「國家不允許就不要這樣了」、「身材真的很好啊！才會吸引到人觀看」。

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