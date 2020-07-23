伯父覬覦14歲姪女「當媳婦」遭打槍　懷恨衝屋內「潑汽油點火」榮譽處決！

▲少女不願意接受伯父建議嫁給堂哥，慘遭燒死。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

巴基斯坦吉尼奧德（Chiniot）日前發生一起家庭悲劇。一名14歲少女疑似被伯父要求嫁給堂哥（伯父的兒子），少女父親婉拒之後，其兄弟竟趁少女家中沒人，衝進屋內對女方潑撒汽油點火，導致少女全身被燒焦，送醫搶救仍宣告不治。

根據英國《每日星報》報導，來自吉尼奧德14歲女孩Sadia兩個月前，被伯父Mohammad Yaqoob建議「可以嫁給堂哥」，少女父親悠素福（Mohammad Yousuf）拒絕了這項要求，卻沒想到激怒了對方。案發當天Mohammad Yaqoob趁著Sadia家中沒有人，看到她返家之後，闖進屋內對Sadia撥汽油之後點火狂燒。

附近鄰居看到Mohammad Yaqoob匆忙從屋內奔出，接著聽到Sadia的尖叫聲立即前往查看，發現全身著火的她，於是趕緊報警，未料Sadia送到醫院後已經全身嚴重燒燙燒、焦黑，最終急救後不治。事後警方調查，令人感到詭異的是，Sadia的父母親卻聲稱是因為「某個爆炸」造成女兒死亡，完全沒提及伯父。

最終警方仍根據線索逮捕ohammad Yaqoob，而在問訊中也坦承，就是自己殺掉Sadia，原因就是拒絕嫁給自己的兒子。警方表示，在當地仍有許多「榮譽處決」的事情發生，只要女方不願意嫁給、服從家人指婚的對象，可能將會有生命危險。

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