領事館風波曝華府「鷹派掌權」！川普點頭蓬佩奧帶頭操盤　美中敵意推向新高點

▲美國要求中國駐休士頓總領事館在當地24日下午4時（台灣時間25日凌晨5時）之前關閉。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美中領事館風波越演越烈，但反觀總統川普上任3年以來這段時間，一邊是希望打壓北京政府的鷹派，另一邊則是他個人希望達成美中貿易協議，並與中國國家主席習近平建立更好的關係。但隨著美中智慧財產權、新冠肺炎疫情及香港等議題角力，美國幾乎所有領域政策都加大反中力道，如今更要求中國駐休士頓總領事館限時關閉，顯然鷹派已經掌權。

彭博報導，美方因為急於把新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行的錯歸咎中國，再加上受夠中國過去竊取智慧財產權及間諜活動，川普點頭讓國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）為首的顧問團操盤，把美國對中政策推向數十年來最敵對的狀態，而結果正是一系列的制裁、限制與譴責，以及最新的中駐休士頓總領事館限時關閉。

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「儘管美國政府先前展現出來的樣子是對中強硬，但我們看到的卻是相反狀況」，美國外交關係委員會研究員胡柏（Mira Rapp-Hooper）坦言，直到今年春季之前，政府實際上還是奉行著狹隘的對中政策，「這一切直到（新冠）疫情大流行後（才有了變化）。」

如今美中鬥爭除了竊取智慧財產權及技術之外，也擴及中國加強對香港的控制及新疆穆斯林。報導指出，美國在所有政策領域幾乎是全面性加大反擊力道，禁止中國學者、驅逐中國記者，同時警告美國需要減少對中國商品的依賴。

其中，蓬佩奧與副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）是最重要的關鍵人物；蓬佩奧6月19日曾說，美國現正以過去20年來從未有過的方式來對待中國共產黨以及侵略做出回應。消息透露，蓬佩奧與他的顧問團認為，擁抱資本主義及民主的美國與未經選舉產生的中國領導層不可能共存。

▲儘管鷹派聲勢大，但並非所有提議都被採納，其中包括建議美國尋求與台灣達成自貿協定一案最終毫無結果，而此舉可能激怒北京政府。圖為美國國務卿蓬佩奧（左）與英國外交大臣拉布（右）。（圖／路透）

與此同時，白宮並沒有採取克制措施，由蓬佩奧團隊策畫一場針對北京的行動，更呼籲行政部門高階人員參與這場鬥爭，包括國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）及司法部長巴爾（Bill Barr）等人。

但並非所有鷹派的提議都被採納，其中包括建議美國尋求與台灣達成自貿協定一案最終毫無結果，而此舉可能激怒北京政府。文中提及，川普先前讚美習近平的時期早已遠去，取而代之的是無情消極的氛圍，外傳主張溫和的聲音也在行政會議上被忽略，就連副總統彭斯（Mike Pence）也拒絕充當美中之間的秘密溝通渠道。

只不過，美國鷹派當頭的狀況也引起部分人士擔憂。美國前駐中大使包可士（Max Baucus）表示，川普政府此舉有部分選舉考量因素，就算中國給美國製造很多問題，但「如果蓬佩奧認為他要改變中國的行為，那是大錯特錯，因為他與其他人的言論削弱了中國改革派的力量，卻也同時大大加強中方強硬派的力量。」

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▼美國總統川普。（圖／路透）

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