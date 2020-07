美下令關閉中國駐休士頓領事館　學者黎安友：強烈敵意

▲美國要求中國駐休士頓領事館兩天內關閉。(圖/路透)



實習記者林宣佑/綜合外電報導

美國國務院22日證實,要求中國72小時內關閉駐休士頓總領事館,並表示此舉是為了保護美國的智慧財產權及美國人的隱私訊息。自由亞洲電視台報導,美國紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友(Andrew Nathan)認為這將導致兩國對抗越演越烈。

在美國著名的中國問題專家黎安友表示,「川普政府正對中國做出越來越嚴厲的行動,這個行動使美國對抗中國的尺度再升級。」他形容這個行動象徵「強烈敵意」。

中國外交部發言人汪文斌22日在例行記者會上回應這個消息,他指出「這是美國單方面對中方發起的政治挑釁……,中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定,否則,中方必將做出正當和必要反應。」

美國前駐北京大使羅德(Winston Lord)對《美國之音》說,「我們需要更多資訊,針對智慧財產權和主權等法律問題解釋太過含糊。」他肯定中國一定會報復性關閉美國一個領事館,很可能是在武漢。

羅德認為,雙方的外交危機很可能演變成軍事熱戰,例如在南海或台灣海峽。他批評這是川普的連任策略之一,他說,「川普故意凸顯拜登(Joe Biden)對中國的軟弱,並將所有歸咎於中國。」

About 8:25 pm on Tuesday, our officers responded to a meet the firefighter call to the China Consulate General in Houston building at 3417 Montrose Blvd.



Smoke was observed in an outside courtyard area. Officers were not granted access to enter the building. 1/2