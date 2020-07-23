曾淚訴「好想死...」　8旬深情翁忍痛成全「親手勒斃」病妻

▲日本面臨嚴重的老老照護問題。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京都八王子市22日發生一起82歲丈夫親手勒斃愛妻的慘案，嫌犯目前已經遭到逮捕。嫌犯被逮後表示，由於妻子長年臥病在床，數度告訴他想要離開這個世界，才會忍痛出手勒斃妻子。事實上，兩人的親友也坦承，負責照顧病妻的工作對高齡82歲的嫌犯而言，的確不堪負荷。

根據ANN報導，現年82歲的嫌犯上野生護22日在自家親手勒斃83歲的妻子靜子（シヅ子，音譯），隨後便打電話向鄰居表示，自己勒了太太的脖子，鄰居連忙通報警方。警方趕往現場時，上野生護已經消失無蹤，只剩下沒有氣息的上野靜子倒在床旁，送院後不治身亡。

警方隨後在秋留野市找到上野生護並將其逮捕。據兩人的親友透露，上野靜子長年久病在床，都是依靠先生上野生護照料，然而對於高齡82歲的上野生護而言，照顧病妻的責任的確不輕鬆，是標準的老老照護。上野被逮後表示，妻子久病厭世，不斷地跟他說自己好想死，因此才會出手殺了妻子，坦承犯行。

在日本像這樣老老照護的案子其實不在少數，根據厚生勞動省調查，光是在家中照護失能長者的家庭中，就有高達59.7%是雙方都超過65歲的「老老照護」，而照護者與被照護者皆超過75歲的家庭更是高達33.1%。

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