終於好消息！WHO歡喜宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出…所有人都適用

▲WHO提到2021年初可能將有首批接種。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球突破1500萬人感染、死亡人數突破62萬。對此各國專家無不希望盡速找到疫苗與藥物，如今部分藥廠傳出捷報，已經有疫苗進入臨床試驗階段。世界衛生組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，2021年將會出現首批疫苗的投入使用。

綜合外媒報導，萊恩在22日WHO記者會上提到，目前抑制新冠病毒的疫苗已經取得「良好的進展」，且在後期進行少量的試驗，大約2021年初就有可能出現第一批使用，而目前WHO都在努力確保疫苗的公平分配，同時新冠疫情的擴散也持續被嚴密監控，希望在疫苗出現之前不會再有劇烈爆發。

萊恩指出，目前疫苗研發有良好的進展之外，不僅一種疫苗在3期試驗中，目前為止在安全性、免疫反應上都沒有失敗的狀況，「世衛正在努力擴大生產能力，希望可以保持公平，因為這是全球利益，這種疫苗不只給富人、或窮人，而是適合所有人」。

此外，美國製藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNtech表示，已經與美國衛福部、國防部簽約，若共同研發的疫苗「BNT162」證明有效、安全，白宮將會購買1億劑，且美國國民將會免費接種。

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