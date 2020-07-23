　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

終於好消息！WHO歡喜宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出…所有人都適用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠疫情,新冠疫苗,新冠病毒。（圖／路透社）

▲WHO提到2021年初可能將有首批接種。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球突破1500萬人感染、死亡人數突破62萬。對此各國專家無不希望盡速找到疫苗與藥物，如今部分藥廠傳出捷報，已經有疫苗進入臨床試驗階段。世界衛生組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，2021年將會出現首批疫苗的投入使用。

綜合外媒報導，萊恩在22日WHO記者會上提到，目前抑制新冠病毒的疫苗已經取得「良好的進展」，且在後期進行少量的試驗，大約2021年初就有可能出現第一批使用，而目前WHO都在努力確保疫苗的公平分配，同時新冠疫情的擴散也持續被嚴密監控，希望在疫苗出現之前不會再有劇烈爆發。

萊恩指出，目前疫苗研發有良好的進展之外，不僅一種疫苗在3期試驗中，目前為止在安全性、免疫反應上都沒有失敗的狀況，「世衛正在努力擴大生產能力，希望可以保持公平，因為這是全球利益，這種疫苗不只給富人、或窮人，而是適合所有人」。

此外，美國製藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNtech表示，已經與美國衛福部、國防部簽約，若共同研發的疫苗「BNT162」證明有效、安全，白宮將會購買1億劑，且美國國民將會免費接種。

►東西這樣買最划算

ET快訊
快訊／李眉蓁爆哭道歉　宣布「放棄碩士學位」
冰飲大腸桿菌群超標！這三家名店都上榜…衛生局開罰3萬
快訊／客庄旅遊券「新登記方式」出爐
離婚何守正2年…小嫻向追求者列出1條件
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慘變眼中釘！3歲小弟陪老爸割草　機器噴出「金屬螺絲釘飛插眼球」噴血送醫

她爽約炮卻遇SM變態　「男友跳車頂想救」慘遭飛車甩出…當街爆身死！

他採蘑菇發現老式行李箱　太重拖不走「打開驚見斷碎屍體」人皮還黏箱上！

變態哥性侵19女開庭「求媽別旁聽」　法官讀罪狀「搞大未成年妹肚」…母當場暈厥

壞壞熊熊又來！緊貼熟女「蹭下面」　熊爪狂撥大腿…她竟冷漠走掉

領事館風波曝華府「鷹派掌權」！川普點頭蓬佩奧帶頭操盤　美中敵意推向新高點

婚禮端出限制級蛋糕！放「新郎掐屁股」裝飾　 網批低俗：超想吐

批川普「第1個選上總統的種族主義者」！　拜登罕見直接砲轟對手

終於好消息！WHO歡喜宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出…所有人都適用

領事館焚毀文件超常見！美國曾用碎紙機失敗…機密全曝光　俄羅斯也燒過一次

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

千隻海豚「連線1km」絕美躍水 宜蘭祕境牛奶海域驚現壯觀奇景

壞壞熊熊又來！緊貼熟女「蹭下面」　熊爪狂撥大腿…她竟冷漠走掉

領事館風波曝華府「鷹派掌權」！川普點頭蓬佩奧帶頭操盤　美中敵意推向新高點

婚禮端出限制級蛋糕！放「新郎掐屁股」裝飾　 網批低俗：超想吐

批川普「第1個選上總統的種族主義者」！　拜登罕見直接砲轟對手

終於好消息！WHO歡喜宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出…所有人都適用

領事館焚毀文件超常見！美國曾用碎紙機失敗…機密全曝光　俄羅斯也燒過一次

解放軍隱匿身分潛美！外媒爆：中國駐舊金山領館藏FBI通緝犯

搶救垂死父！18歲少女叫救護車　怒控接線員「嘻笑掛電話」害命

拒讓北京滲透資安！公務機「禁用TikTok」　美參院委員全票通過

豐臀金首談肯伊威斯特患躁鬱症　揭私下相處：他是個聰明但複雜的人

走在海邊不用曬太陽！　緩緩樂團揪粉絲「到南洋小島海灘」

夜店結識富商尪嫁豪門　郁方被爆懶幫老公按摩…挑逗說「這一句」被撲倒

4成企業看好下半年三倍券商機　預計有「人事擴編計畫」

客庄旅遊券「登入很硬頸」！客委會坦言：每秒限1700人　緊急新創申請方式

藍寶堅尼Urus僅花2年達成10,000輛下線成就　總銷量佔61%賣翻了

風・Luxury／特工新電影未上檔　積家先推超薄正裝錶助攻　

戴超逼真人皮面具到處行竊！　3男傻傻變臉「衣服沒換」被捕

國旅擠爆合歡山淪夜市　最慘狀況曝⋯恐失去得來不易的「暗空公園」認證

衛少重回球場難掩興奮　「感謝肺炎只讓我鼻塞」

《食尚玩家》主持名單又爆有變動！　前班底「清涼妹」宣布回鍋嗨翻了

國際熱門新聞

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

WHO宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出

休士頓領館關閉　議員：間諜中心

女模秀最性感連身泳衣：後面看光

更／川普放話再關中領事館　他憂引台海衝突

她爽約炮卻遇SM變態　男友跳車頂想救…下場遭甩飛死

中駐華府大使館噤聲　休士頓領事館遭關閉

日智庫評比49國防疫成績　台灣第一

她控接線員「嘻笑掛電話」害死父

即／加州新冠確診數40.9萬例全美第一

婚後愛上男人　人夫塑膠袋勒死妻子

南韓自來水「幼蟲現蹤」10天700件通報

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

即／警成功解鎖朴元淳「手機密碼」！

更多熱門

相關新聞

美曾用碎紙機失敗　機密全曝光

美曾用碎紙機失敗　機密全曝光

中國駐休士頓領事館21日晚間8時許，在館內的後院焚燒文件，警消獲報趕抵現場後，竟遭阻擋門外，而領事館人員燒文件的畫面，也全被附近住戶拍了下來。事實上，各國領事館內時常有許多機密文件需要銷毀，最常使用的方式就是焚燒，而不是一般的碎紙機，因為美國曾因此吃過虧。

入境上海有條件放寬　可7+7隔離

入境上海有條件放寬　可7+7隔離

胡錫進：中國阻止美外交官回中國是假消息

胡錫進：中國阻止美外交官回中國是假消息

遼寧海產廠員工確診　陸再爆本土疫情

遼寧海產廠員工確診　陸再爆本土疫情

更／川普放話再關中領事館　他憂引台海衝突

更／川普放話再關中領事館　他憂引台海衝突

關鍵字：

新冠疫苗新冠病毒疫情美國WHO

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

小三秘產2歲兒　三級片女神崩潰：下賤

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面