澳洲「海岸豪宅」後院全掏空…落海畫面曝光！ 40戶居民2hrs內急撤離

▲澳洲溫貝拉爾海灘(Wamberal Beach)地基掏空。(圖/路透,下同)



記者張方瑀/綜合外電報導

澳洲新南威爾士州中央海岸(Central Coast)的溫貝拉爾海灘(Wamberal Beach)因海水侵蝕,整排沿岸豪宅的地基幾乎被掏空,有些房屋的後院甚至都已掉進海裡。目前當局已撤離該海岸邊共40多戶居民,而居民也表示,數年前就已經和政府協調蓋海堤,但遲遲未有下文,才會讓災情如此慘重。

綜合外媒報導,溫貝拉爾海灘沿岸有一整排景觀豪宅,不過接連的大浪卻逐漸將地基掏空,整排房子都面臨坍塌的風險,甚至已經有一些地底鋼筋已經露出來,庭院和部分建築都掉落到沙灘上。

溫貝拉爾海灘保護協會副主席布萊絲(Margaret Bryce)表示,沒有在海灘上建立海堤是造成坍塌的原因,而海堤在中央海岸的開發計畫中已經停留至少20年,卻遲遲沒有進一步工程,「人們被疏散、流離失所,恐懼之餘還是要承擔保護家園的責任。」

目前有40多戶居民因為斷水斷電撤離,中央海岸委員會(Central Coast Council)正努力在漲潮之前穩定懸崖地基,另外也在沙灘上擺放許多岩石袋,希望能阻止海浪繼續拍打,預估至少有66棟房屋都有坍塌風險。

WATCH: The race is on to save beachfront properties at risk of collapsing on the Central Coast, after huge swell smashed the coastline.



The full story, 6.00pm on #9News pic.twitter.com/Qg1JJHKuAQ