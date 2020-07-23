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搶救垂死父！18歲少女叫救護車　怒控接線員「嘻笑掛電話」害命

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▲泰國叻武里府（Ratchaburi）18歲少女普朗拉奧文（Pronrawin Ongpisut）怒控救護車接線員嘻笑害命。（圖／翻攝臉書帳號Pronrawin Ongpisut）

▲泰國叻武里府（Ratchaburi）18歲少女普朗拉奧文（Pronrawin Ongpisut）怒控救護車接線員嘻笑害命。（圖／翻攝臉書帳號Pronrawin Ongpisut）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國叻武里府（Ratchaburi）18歲少女普朗拉奧文（Pronrawin Ongpisut）呼叫救護車，搶救生病、情況危急的父親，未料接線人員卻直說「我聽不到」，還模仿電話機「嗶嗶嗶」的聲音，接著就掛斷。普朗拉奧文的父親當天稍晚去世，她對此感到非常不平，投訴院方，要求道歉。

綜合Khaosod、The Thaiger報導，普朗拉奧文19日早上發現父親呼吸困難，趕緊撥打1669熱線，卻一直無法接通。她於7時18分時撥通第三通電話，「接電話的男子說『我聽不到』，然後發出『嗶嗶嗶』的聲音，接著就掛斷了」。

วันนี้เวลาประมาณ7:10 คุณพ่อหายใจไม่ออกหน้าซีดอาการหนักจึงโทรหารถโรงพยาบาล1669 เวลา7:13...

Pronrawin Ongpisut 發佈於 2020年7月19日 星期日

救護車幾分鐘以後抵達，但少女的父親皮蘇（Pisut Ongpisut）當天稍晚就在院內去世。普朗拉奧文19日在臉書上公布此事，並向叻武里府醫院投訴，要求相關人員道歉，「接線人員在病患快要死亡的時候嘲笑我，這是適合的嗎？」

院長比奇恩（Pichien Wuttisatirapinyo）對此表示，接線人員沒有意圖拿緊急狀況開玩笑，這很有可能是一場誤會，「我了解病患的親屬會很焦慮緊張，因為她擔心她的父親，所以她聽到的一些話可能讓她不安。接線人員對於這個誤會感到非常抱歉」。

接線人員21日下午在院方管理階層的陪同一下，來到寺廟參加喪禮，他與普朗拉奧文私下交談，解釋當時是要表達「我只能聽到嗶嗶嗶的聲音」，卻因為電話問題而造成誤會，並且對此道歉。

普朗拉奧文事後也表示，接線人員已經致歉，這一切應該是電話線路的問題，「我只是想要他道歉與澄清。我的父親將於23日火化，所以我也希望一切都能夠告一段落」。

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