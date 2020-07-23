台股早盤下跌82點失守12400點關卡　生技股「天國一輝」攻上漲停

▲台股早盤下跌。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

華爾街股市持續受到新冠病毒疫苗進展激勵，美股4大指數周三皆收高。台股昨（23）日開低走高，盤中指數一度漲至12486點，再度改寫30年新高。今日以12423點開出，下跌50點；早盤下跌82點，暫報12391點。

台股今日除息大秀由鴻海（2317）接演，加上亞泥（1102）、正新（2105）等共計38檔個股進行除息交易，發行市值將減少約921億元，占發行量加權股價指數約30.6點。鴻海今日開在81.3元，下跌0.49%。

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台積電（2330）今日以383元開出，下跌0.52%；大立光（3008）則以平盤開出。

除此之外，昨日絕地反攻的生技指標股「天國一輝」中天（4128）、杏國（4192）、合一（4743）、杏輝（1734）今日開盤全數攻上漲停，

有消息指出，美國共和黨人考慮將於7月底期滿的每周額外發放失業救濟金予以延長，令投資人振奮。此外，美國政府將支付19.5億美元，購買1億劑由輝瑞及BioNTech的研發出來的新冠病毒候選疫苗製劑，消息也令市場為之一振。

美股周三表現，道瓊工業指數上漲165.44點或0.62%，報27005.84點；標準普爾指數上漲18.72點或0.57%，報3276.02點；那斯達克指數上漲25.77點或0.24%，報10706.13點；費城半導體指數上漲8.84點或0.42%，報2105.43點。

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