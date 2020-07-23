公寓惡火2童困4樓　掛牆左右搖晃後拋下！驚險30秒全都錄

▲火燒公寓2童跳下4樓，路人群集成功救援。（圖／翻攝自推特／@almuariza）

記者葉國吏／綜合報導

法國東南部城市格勒諾布爾（Grenoble）21日發生一場火災意外，一棟公寓4樓突然冒出濃煙，其中有2名分別為10歲、3歲的男童受困，現場民眾發現狀況越來越糟，於是要求男童往下跳，整個驚險過程都被錄下來。

綜合外媒報導，事發當時窗外已經冒出陣陣恐怖的黑色濃煙，公寓外聚集許多大人，面對受困的2名兒童，他們不斷安撫，但隨著火勢越來越大，他們決定要求兒童往下跳。其中一位10歲的兒童，先把3歲的男童吊在窗外，過了幾秒後往下拋，最後他在自己往下跳。

幸運的是，公寓外的大人都合力接住他們，這驚險過程全被錄影拍下，不過由於衝擊力道過猛，有2名大人也因此手臂骨折。而2名兒童無外傷，但由於吸入濃煙，最後仍送醫治療。當地市長艾瑞克（Eric Piolle）在臉書上公開稱讚眾人義舉，並稱這是「英勇的行為」，他也祝福在這次火災中受傷的人能早日康復。