反種族隔離指標人物慕蘭杰尼辭世　曾與摯友曼德拉並肩受審

文／中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導

南非總統府22日宣布，南非反種族隔離政策的指標人物慕蘭杰尼辭世，享壽95歲。在1963至1964年的里沃尼亞大審，慕蘭杰尼曾與已故南非總統曼德拉並肩受審。

▲慕蘭杰尼是南非知名的政治活動家，以及反種族隔離運動人士。（圖／路透）

慕蘭杰尼（Andrew Mlangeni）原本是經歷里沃尼亞大審（Rivonia Trial）的最後一位在世者，1989年獲釋前，被關押在開普敦（Cape Town）令人聞之色變的羅賓島（Robben Island）超過1/4個世紀。

南非總統府在推特貼文表示：「里沃尼亞大審最後一位在世者昨夜與世長辭，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）聞訊後深感悲痛。」

推文中說，慕蘭杰尼21日因腹部不適，住進了首都普勒托利亞（Pretoria）的軍醫院。

慕蘭杰尼生於約翰尼斯堡的黑人鎮區索威托（Soweto），上世紀1950年代初，加入非洲民族議會（African National Congress, ANC）的青年組織。

1960年代初，他是首批被送至南非境外接受軍事訓練的自由鬥士之一，兩年後返回南非時被捕。

長達8個月的里沃尼亞大審，使得對抗種族隔離政策的艱苦獲得舉世矚目。里沃尼亞是約翰尼斯堡郊區的地名，ANC一干領導人在此被捕。

曼德拉（Nelson Mandela）當時預期自己將被判死刑，他在被告席發表長達3小時的演說指出，自由就是「我願意為之犧牲生命所追求的理想」。

出乎意料，曼德拉、慕蘭杰尼與其他領袖凱斯拉達（Ahmed Kathrada）和高德柏格（Denis Goldberg）被判處徒刑，其中慕蘭杰尼獲釋前坐了26年牢。

非洲民族議會聲稱，在為自由而奮鬥時，慕蘭杰尼是最傑出的鬥士之一，也是個謙卑的獻身者。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）