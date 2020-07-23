印度隨機檢測驚：首都470萬人染疫！　美確診逼近400萬例「加州超越紐約州」

▲洛杉磯民眾自願到紅十字會在球場的臨時中心捐血，為該州醫療系統提供幫助。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間23日上午4點30分，全球累計突破1500萬，來到1504萬1059例、61萬9132死。美國疫情再起，確診將突破400萬大關，而加州染疫人數正式超越紐約州；也有研究指出，印度首都新德里可能超過4分之1人口染疫。與此同時，法國似乎也迎來第二波疫情，單日再通報近千名病例。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計394萬592例確診、14萬2756死、118萬2018人病癒、總篩檢人數4722萬4382人。美國染疫人口已超過全球4分之1，而該國境內當前的疫情熱區就屬佛羅里達州與加州，其中加州確診數已突破40萬9000例，超約紐約州的40萬7800例。

不過加州是全美人口最大州，近4000萬人居住於此，是紐約州1950萬人的2倍，相較之下紐約州染疫人口佔總人數比仍較高。紐約州確診率約每10萬人就有2100人感染，是加州的2倍，3萬2520死也是加州死亡人數4倍之多。

歐盟21日終於結束馬拉松會議，達成該組織史上最大經濟振興計畫，總額高達1.8兆歐元（約新台幣60.5兆元），且會議是在法國總統馬克宏及德國總理梅克爾的主持下進行，其中一項近4000億歐元的款項，將給歐盟受創嚴重的國家提供撥款且無須償還，西班牙及義大利是最大受益國。然而就在隔天，法國衛生部通報過去24小時內，境內新增998例確診、7死，雖然染疫病例增加，但住院及ICU人數持續下降。

亞洲方面，日本22日通報增747例，創下單日最高紀錄，其中東京就佔238例；印度累計119萬3078例確診、2萬8732死，染疫人數全球第3，而檯面統計數字可能「稍嫌保守」。印度國家疾病控制中心隨機對德里地區2萬1387人進行抽血檢測，其中23.48％受測者被驗出IgG抗體，代表曾經感染過病毒，因此推論首都恐有470萬染疫，且大部分為無症狀患者。