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美國政府大撒幣19.5億美元　向輝瑞、BioNTech採購1億劑疫苗

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▲輝瑞,Pfizer。（圖／路透）

▲美國政府將斥資19.5億美元，採購輝瑞與德國BioNTech合作研發的疫苗。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國政府將斥資19.5億美元（折合新台幣570億）採購輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作研發的1億劑新冠肺炎（COVID-19）候選疫苗，這項合約也是美國政府同意用於疫苗的最大筆經費。

根據《路透社》報導，這隻候選疫苗已經在小型的人體試驗中展現了希望，能夠產生抵抗病毒所需的中和抗體，在試驗中受試者必須施打2劑疫苗，這代表1億劑足以為五千萬美國人接種。

美國衛生與公眾服務部（HHS）表示，如果研發成功，該疫苗將免費提供給所有美國人。

▲▼新冠肺炎（COVID-19）疫苗。（示意圖／路透）

▲1億劑的疫苗，可以提供給5000萬人接種。（示意圖／路透）

輝瑞公司的發言人表示，除非他們的疫苗在大型臨床試驗中成功並能夠成功量產，否則輝瑞公司和BioNTech公司將不會從政府獲得任何款項。

根據該合約內容，政府還將有選擇權另外採購5億劑。輝瑞表示，如果美國政府選擇訂購了其他劑量，將另行協商額外劑量的價格。

該疫苗利用信使RNA指導細胞產生模仿新冠病毒表面的蛋白質，免疫系統將其視為外來入侵者並發動了攻擊，儘管這項技術已經存在多年，但至今還沒有經過批准使用的信使RNA（mRNA）疫苗。

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