全台「最會中獎」縣市一次看！　快把威力彩頭獎25億帶回家

▲威力彩頭獎連槓46期，今晚開獎的頭獎上看25億元，不少民眾躍躍欲試拚當幸運兒。（圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

距離威力彩上次開出頭獎時隔5個多月，目前連槓46期為史上第2長，今（23）日晚間開獎的頭獎上看25億元，許多民眾關注哪個縣市最容易發大財、開出最多次頭獎？根據台彩統計，威力彩開賣迄今共開出30次頭獎，其中台中市已開過9次，可說是「財運旺到爆」的縣市。

根據台灣彩券公司統計，威力彩從2008年開賣迄今，總共開出30次頭獎，台中市以開出9次頭獎拔得頭籌，成為威力彩史上頭獎開出最多的縣市，緊追在後的則是新北市、台南市，分別開出5、4次。

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值得一提的是，過去威力彩最高頭獎是2015年4月23日台中市霧峰區金錢櫃彩券行開出的30.04億元。據了解，中獎人是4個人共同集資投注，其中一位同事出差途中經過彩券行，買了2注電腦選號、1注自選的威力彩，沒想到幸運中了頭獎，同時也慷慨捐贈2.9億元做公益。

▲威力彩歷年頭獎縣市分布一次看。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

排名第4、5的是高雄市與台北市，依序開出3、2次頭獎，其餘桃園市、彰化縣、宜蘭縣、基隆市、花蓮縣、苗栗縣、雲林縣則各開過1次頭獎。

若以開出最多億元以上頭獎的投注站來看，從第4屆（2014年）以來，基隆市暖暖區碇內彩券行開出過2次大樂透頭獎，分別於2018年2月15日開出1.6億元、2019年2月9日開出1億，堪稱是最會開出億元以上頭獎的投注站。

曾開過威力彩頭獎的投注站老闆表示，隨著頭獎金額飆高，近期買氣強強滾，更有不少人想沾沾過去中大獎的好運，特別到店裡買彩券，希望能一圓發財夢，把25億元頭彩帶回家。