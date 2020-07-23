陸休士頓領館關閉倒數…狂燒文件限3天內撤走　美參議員：根本超大間諜中心

▲中國駐休士頓總領事館遭美方以從事「間諜活動」為由，限時3天內關閉。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國破天荒要求中國駐休士頓總領事館在3天之內關閉，中國外交部也揚言會採取必要手段反制，令美中緊張關係急速升溫。先前消息指，中國駐休士頓領館疑似正緊急焚毀機敏文件。對此，美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）直指，該領館是「大型間諜中心」。

中國外交部發言人汪文斌22日在例行記者會上證實，美國限時要求中國關閉休士頓總領事館。汪文斌批評這是美方單方面發起的「政治挑釁」，並敦促美方立刻恢復錯誤決定，否則中方必將作出「正當和必要反應」。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進也在微博發文批評，美國不僅要求中國關閉領事館，還只給予3天時間撤離。他形容美國此舉是「喪心病狂」，華府行事「毫無底線」，「這屆美國政府真的什麼都能幹得出來」。

當地電視台KHOU 11頻道新聞報導說，當地時間晚間8時20分左右，領事館周邊居民報警稱領館疑似發生火警，休士頓消防局獲報派員趕到現場後，卻被館方人員阻擋在外。根據美聯社報導，有目擊者稱看見館內有人用垃圾桶焚燒紙張，引發外界揣測。

▼中國駐休士頓領事館一度傳出火警。（圖／達志影像／美聯社）



美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）稍早指出，美國決定關閉中國駐休士頓領事館，世衛了保護「美國的智慧財產權和美國國民的個資」；根據中央社報導，美國國務院發言體系一名官員更直言，中國長年對美國官員、人民進行「間諜與影響力工作」，且行動的規模與範圍近年來明顯增加。

共和黨籍聯邦參議員、美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席魯比歐透過推特表示，中國駐休士頓領館就是一處「大規模間諜中心」，是中共諜報系統的關鍵單位，早就應該被關閉。

路透社報導，有消息人士透露，北京當局正考慮關閉美國駐武漢總領事館，以回應美國下令關閉中國駐休士頓總領館的做法。不過，中國外交部並沒有對此消息發表任何評論。

另一方面，美國檢方21日起訴了兩名涉嫌從事駭客行為的中國籍人士，指控他們涉嫌竊取數百家美國企業或政府組織的新冠病毒資料，觸犯11項電腦犯罪、竊取商業秘密等罪。

與此同時，中國外交部表示，近期駐美外交人員曾收到炸彈威脅與死亡恐嚇；中國外交部甚至發布一則警告，內容提醒在美中國學生注意美國執法機構針對中國學生的任意盤查、滋擾、沒收個人物品、扣留等案件。

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▼參議員魯比歐批評，中國駐休士頓領館是「間諜中心」。（圖／路透）

