LIVE／振興三倍券開放店家兌領現金　銀行現場直擊

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券已經上路多日，今（23）日正式開放店家、商家兌換現金，全台6000多家銀行、郵局、信用合作社、農漁會等服務據點可以兌換，《ETtoday新聞雲》也為您直播，帶大家看看現場兌領情況。

商家只需攜帶收到的振興三倍券，填寫好營業人的名稱、統編、負責人的姓名，與存匯入的營業人的帳號等資料，並填寫好兌領單，但要注意的是，兌領金額限制存入帳戶當中，不可以提出現金。

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▲實體「振興三倍券」今日開放店家到銀行兌換現金。（圖／行政院提供）

如果沒有統編的計程車司機、民宿、攤商、農漁民、自營業者等，也不用擔心，可透過各公會、工會、協會、自治團體或者農漁會代為兌領；像是靠行計程車司機就可以由車行、車隊代兌，個人計程車司機則可以由工會代領。

有投保職業工會的自營業者，若沒有加入任何協會、工會等自治組織，可以透過八大公股銀行，政府也已經建置相關的系統資料，業者只要備妥身分證字號、存匯入帳號以及相關的資料即可。如果是新加入工會的新設立商家，則可以攜帶繳納會費的收據，避免系統查詢不到。

至於店家、業者的三倍券如果有破損、髒汙，只要在可辨識的範圍之內，仍可以兌領；且商家向銀行兌領時，也免收手續費。

收到紙本三倍券的商家，從今天開始，一直到明年3月31日，都可以兌領現金。