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東森電視老闆張高祥　味全三重廠土地變更後...130億變500億

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▲▼茂德國際投資股份有限公司董事長張高祥。（圖／記者林昱均攝）

▲東森電視老闆張高祥。（圖／記者林昱均攝）

新聞中心／綜合報導

茂德集團總裁張高祥2018年自東森集團總裁王令麟手中買下東森電視後，同年又砸下130億取得「味全三重廠」所有權，近日該案通過「工業區變住商區」變更申請，茂德可望分回近萬坪住商用地，開發完成後價值至少500億起跳。對於東森電視老闆張高祥近年頻頻拿下重大交易案，有媒體點出關鍵原因，指他政商手腕高明，疑有高人指點。

關於張高祥的發跡史，《聯合報》報導，他退伍後開始賣房，只花五年就當上總經理，從此便在地產界嶄露頭角，而茂德10多年前就耕耘新北市新興重劃區，大規模造鎮，用「快速推案」、「零庫存」等策略把「清水變雞湯」，累積銀彈的張高祥很快就成為北台灣前三大建商。

請繼續往下閱讀...

最近茂德又因為「味全三重廠變更案」登上媒體版面。《中國時報》報導，茂德機構2018年砸下130億取得土地所有權後，今年重啟變更計畫，新北市政府都市計畫審議委員會上周通過「工業區變住商區」的變更申請，茂德最多可分回約萬坪住商用地，開發完成後，價值至少500億起跳。

關於張高祥，《聯合報》在報導中以「手腕高明」、「藍綠平衡」形容。最明顯的例子，張高祥2018年入主東森集團總裁王令麟一手創辦的東森電視後，就任用政治色彩偏綠的前中鋼董事長林文淵當董事長，之後又找來前財政部政次張璠當副董，張璠與藍營馬英九、朱立倫等重量級人士關係都不錯。這樣的「手腕高明」、「藍綠平衡」，《中國時報》則以「有高人指點」來形容。

▲▼東森電視台（示意圖/記者徐文彬攝）

▲東森電視已不屬於東森集團，其現任老闆為張高祥。（示意圖／記者徐文彬攝）

事實上，當年的交易案後，東森電視與《ETtoday新聞雲》已非同一集團。東森集團創辦人王令麟2007年因受家族力霸案牽連，東森集團出現財務危機，旗下東森購物、東森媒體科技均被迫轉手易主，一手創辦的東森電視，也因外資凱雷擴增股權而只能將經營權交出。

然而，王令麟看好網路媒體趨勢，2011年11月進一步創立ETtoday.net，亦即《ETtoday新聞雲》，短短幾年便躍升台灣第一網路媒體，日均流量超過1800萬，所屬26個FB粉絲團，擁有1950萬粉絲。

▲▼東森集團總裁王令麟、執行董事邱佩琳參加2020台北上海雙城論壇活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森集團總裁王令麟、執行董事邱佩琳出席2020台北上海雙城論壇。（圖／記者湯興漢攝）

目前東森集團包括：東森國際、東森購物、《ETtoday新聞雲》、東森保代、東森全球新連鎖事業、東森全球新連鎖事業、草莓網、量子娛樂….等，集團在總裁兼執行策略長王令麟親自領軍下，全力朝向新零售、新媒體發展，整合線上與線下，全方位提供消費者生活所需，更要成為全球華人娛樂第一品牌。

至於東森電視，歷經外資凱雷集團長達11年的經營，於2018年2月正式賣給建商起家的茂德集團，原為第二大股東的東森國際，則在2017年11月已先一步將東森電視股權賣給茂德集團，自此，東森集團與東森電視再無關係，東森新聞、東森綜合台、幼幼台…等，均屬於茂德集團總裁張高祥所有，東森電視董事長則為林文淵。

▲▼東森慈善基金會愛的早餐花蓮東竹國小，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森集團總裁王令麟不僅投資眼光精準，平時更熱心公益。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森總裁王令麟關懷疫情，送愛挺醫護，仁愛醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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