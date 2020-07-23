影／體會韓國瑜感受！喊話快幫我　李眉蓁陷論文危機曝合體時間

記者洪靖宜、吳奕靖、洪正達、許宥孺／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數！國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，對於外界相當關心前高雄市長韓國瑜何時會出現來為她輔選，李眉蓁也透露韓國瑜也曾為她加油打氣，但對手想將她塑造成「韓國瑜2.0」，希望不要被風向操作，她也提及，罷免不投票是因為不希望造成對立，但呼籲支持者8月15日一定要出來投票，展現藍軍團結力。

▲李眉蓁呼籲支持者一定要出來投票 。（圖／記者洪正達攝）

選舉進入關鍵時刻，國民黨大咖紛紛南下為高雄市長補選候選人李眉蓁助選，包含國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫等人都現身為她站台。但近日身陷論文風波，李眉蓁表示「這次（論文）的狀況鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜市長的心情」。

▲李眉蓁呼籲支持者一定要出來投票 。（圖／記者洪正達攝）

除了表示自己了解韓國瑜心情，也不少支持者期待，前高雄市長韓國瑜能為她助攻，到底何時會合體，李眉蓁也坦言：「一開始對方陣營的策略，就是要說我是『韓國瑜2.0』，韓國瑜也跟我說要好好加油，如果可以幫忙就全力以赴，但不要被風向操作，我也聽得懂意思，如果他願意來幫忙我會很感恩，也很希望他可以來幫我。」至於合體時間，李說還會再討論，不只韓國瑜，像川伯(李四川)，他們也說永遠都在，時間點總部會再討論，展現藍軍團結力。

李眉蓁也提到，韓國瑜提及6月6日罷免案不要去投票，是怕造成社會動盪，因為罷免票是一正一反，但這次呼籲支持者8月15日一定要出來投，堅持下去，不要就此放棄。