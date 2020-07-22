機車貨物稅每輛平均僅6000多元　非車價昂貴的真兇

▲財政部表示，平均每輛機車的貨物稅僅約6649元，且減徵貨物稅最高可到4000元，已經大幅降低納稅負擔。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（22）日表示，排氣量在50 CC到125CC以下的機車，平均每輛機車的稅額是6649元，以現在機車汰舊換新減徵貨物稅最高4000元來說，已經大減六成的負擔，所以車價與售價是由車商依據市場供需訂定，顯然貨物稅並非是車價昂貴的真兇。

近日機車業者不斷對外發聲，機車是民眾交通的日常用品，並非奢侈品，民眾買的機車有一大筆是繳稅等，作為要求財政部取消貨物稅的理由。

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財政部今日一口氣來說明機車貨物稅不調整稅率或者不打算免稅的原因；而維持以「減徵」貨物稅的方式嘉惠機車族。首先，財政部表示，燃油機車從價徵收17%的貨物稅，主要考量的是「機車是移動汙染源」，應該負擔部分的貨物稅，並非把機車視為奢侈品而課徵貨物稅，以此邏輯不宜調降稅率或免稅。

而且為了因應防防制空氣汙染以及促進機車產業發展，到明年1月之前，燃油機車汰舊換新每輛新車減徵貨物稅最高4000元；且近期財政部也已經預告，該政策還會再延續五年，也就是說如果立法院通過，減徵貨物稅的政策可以延續到2026年1月。

▲對於機車業者不斷發聲，要求貨物稅率調降或免稅，財政部強力反駁。（圖／資料照）

根據統計，排氣量50CC以上、125CC以下的機車占整體比率為八成五，平均每輛機車貨物稅稅額僅為6649元，並未如外界所說的萬元左右，再扣除汰舊換新減徵貨物稅，納稅負擔已經降低約六成左右；且從2016年實施減徵貨物稅到今（2020）年的六月底止，減徵的貨物稅已經達到71億元，受惠的車輛數已經達到177萬輛。另電動機車依同條例第12條之3規定免徵貨物稅。現行規定已有效降低民眾購車負擔及提升民眾換車意願，對空氣污染防制及機車產業發展已發揮實質效益。

而汰舊換新減徵貨物稅再延長五年的政策，已經獲得交通部、行政院環保署的支持，減徵的做法相較於調降稅率或者免貨物稅，更能達到防治污染、改善空氣品質以及產業發展。

基於消費地課徵原則，機車外銷出口可免徵貨物稅，但售價是由業者衡量當地供需情形訂定，業者說，國內銷售的機車比出口歐洲售價還要貴6萬元是因為17%貨物稅造成，顯然不是事實。

且貨物稅收入10%為中央統籌分配稅款（中央政府給地方財源），假使取消機車貨物稅，將產生稅收損失致減少地方政府財源影響施政，不一定對民眾有利。