瑞基新冠肺炎檢測設備、試劑　獲獲TFDA產銷及輸出許可證

▲瑞基新冠肺炎檢測設備POCKIT Central與試劑。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導

瑞基海洋（4171）今（22）日宣布，新冠肺炎檢測設備POCKIT Central與試劑，取得衛福部專案核准製造的產銷與輸出許可，即日起新冠肺炎檢測產品可列醫療器材外銷，許可有效期至110年12月31日止，並將在亞洲生技大展展出全系列POCKIT Central儀器與新冠肺炎試劑。

瑞基表示，深耕現場檢測解決方案多年，致力開發核酸檢測平台，針對病毒或其他病原的特定標的基因序列做檢測，多元布局策略之下，發展出滿足各產業現場檢測的POCKIT全系列設備，以及試劑產品，深獲國際組織與多國國家單位信賴。

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瑞基指出，今年初開發完成的新冠病毒檢測試劑搭載POCKIT Central儀器而成新冠肺炎檢測平台，並在台灣取得專案核准製造的產銷與輸出許可，同時平台已通過歐盟CE-IVD認證，即日起可正式列醫療器材外銷出口，期待對全球新冠肺炎防疫有所助益。

瑞基說明，公司除了現有新冠病毒檢測試劑，消化道病毒檢測試劑和登革熱與病媒蚊傳播等疾病檢測試劑，瑞基積極發展上呼吸道相關疾病檢測試劑，並以累積十多年的優勢科技技術，整合台灣電子、精密機械、光電、生化等優勢產業打造瑞基核酸檢測平台。

瑞基強調，應用當前世界公認準確率最高的PCR技術，同時具備全自動、操作簡易、輕巧便攜，檢測時間僅需85分鐘的特性，極為適合特殊場域，可為船艦、偏遠地區或海關邊境與國際間交流，如飛航、國際會議等檢疫之應用，目前布局中東與東南亞市場外，正極力發展歐美市場。

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