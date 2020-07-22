超低調「手搖飲龍頭」掀4倍芒果肉戰！一年400萬杯　對手看不到車尾燈

圖文／鏡週刊

2001年還沒當兵的邱瑞堂，跟2個妹妹湊了17萬元在彰化員林開了大苑子手搖店；10元、20元的外帶杯，1天可賣2,000杯以上，他卻覺得終日瞎忙，看不到未來。2007年轉型鮮果茶飲，企圖做出區隔，門市杯數卻直直落剩300杯。

高壓之下，他仍堅持理念，熬了7年，業績終於起飛，不幸又因海外展店失利，重跌一跤。韌性十足的他，認為厲害的事業都不可能一蹴可及，並靠著百萬APP精準會員的經營，突圍走出自己的路，去年營收18億元。今年他砸下千萬元進軍北市信義區開旗艦店，誓做台灣第一連鎖鮮果品牌。

請繼續往下閱讀...

今夏，向來低調的大苑子，忽然在網路上被熱烈討論。1杯要價160元的愛文芒果冰沙Double Double成為話題，連帶炒熱了自家其他芒果飲品，力抗其他品牌也以芒果為基底的楊枝甘露。

這款Double Double到底是用了幾顆芒果？「至少2顆！而且我們用的是枋山在欉紅愛文芒果，外銷日本等級！不是用那種邊邊角角的水果。為什麼推這個？就是因為今年芒果產量很大，除了多促銷，還有就是多用料也可以幫到果農。」猛吸芒果冰沙的大苑子董事長邱瑞堂，不認同手搖飲界喜歡追流行的風氣，也不認為自家這款飲料是爆紅，他說大苑子賣芒果冰沙已經10年了，「一直都賣很好啊！別人可以抄襲，但無法超越。」

無法超越，並不是空口說白話。邱瑞堂說：「去年我們的芒果產品賣了327萬杯，今年有機會超過400萬杯。最多的時候，1天的芒果用量19噸，超過台北果菜市場1天的交易量。」不過，芒果季節只有4個月，「6月底開始，改推火龍果飲品。咱的水果品質足好ㄟ，從產地、農檢、配送都嚴格把關…」



更多鏡週刊報導

【鮮果手搖飲龍頭2】員林賣10元外帶杯起家 七月進軍信義區開旗艦店

【鮮果手搖飲龍頭3】轉型鮮果2000杯剩300杯 熬7年因塑化劑事件成主流

【鮮果手搖飲龍頭4】一次買30噸柳橙被當詐騙集團 曾2年不賣橘子紅茶

►爆紅三合一「小金管」才644元

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我