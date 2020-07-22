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卜蜂超賺錢！　近三年獲利近40億元「去年EPS 5.46元創歷史新高」 　

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▲卜蜂將在雲林科技工業區斥資逾8億元，興建AI(人工智慧)自動化飼料新廠。圖為卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

▲卜蜂將在雲林科技工業區斥資逾8億元，興建AI(人工智慧)自動化飼料新廠。圖為卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

飼料及肉品大廠卜蜂，去年獲利大爆發，稅後淨利14.64億元，年增率高達53.98％，每股稅後純益（EPS）高達5.46元，雙雙創掛牌以來歷史新高。董事長鄭武樾表示，今年以來豬價有撐，後疫情時代推升冷凍調理食品銷量，消費者也注重健康飲食，帶動即食雞胸肉產品熱銷，預估營運可望維持高檔到年底。

事實上，卜蜂的高獲利，不是只有去年，以2017年來說，當年稅後盈餘14.33億元，EPS高達5.35元，等於一年就賺進半個股本。2018年，稅後盈餘仍達9.5億元，EPS3.55元。

請繼續往下閱讀...

到了去年，拜豬價不錯之賜，業績再度爆發，合併營收211.74億元，其中消費食品佔20.5%、金額年增達23.9%，推升全年稅後淨利14.64億元、EPS 5.46元，再創歷史新高。

卜蜂近三年等於賺進了38.47億元，大賺超過一個股本，每年的EPS至少都有3.5元以上，獲利傲視許多企業。

即便今年受到新冠肺炎疫情影響，第一季營運表現相對不如預期，但EPS仍有 0.87元，力守獲利表現。

深耕臺灣超過四十年的台灣卜蜂是世界第一大飼料廠，事業體遍及全世界二十餘國。近年積極多角化經營，從原料到食品加工一條龍，持續投入技術研發與創新產品，以建立差異化競爭優勢。

▲新冠肺炎衝擊歐美肉品電宰業者，肉品出口量較往年減少，帶動國際豬價回升。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲新冠肺炎衝擊歐美肉品電宰業者，肉品出口量較往年減少，帶動國際豬價回升。（圖／取自免費圖庫Pexels）

董事長鄭武樾表示，卜蜂去年在產銷費用管控、育種管理、家禽家畜飼養育成率、種雞產蛋率、品牌經營、行銷實體通路及電子商務通路開拓等，各項經營指標均較往年進步，加上出售土地業外獲利的挹注，推升每股稅後盈餘創掛牌上市以來新高的經營績效，預期今年應有穩定性的發展。

新冠肺炎疫情衝擊歐美肉品市場，不少業者因員工染疫而暫停電宰作業，帶動豬肉價格回升，卜蜂表示，預估歐美業者受到疫情影響、肉品出口勢必減少下，預估營運可望維持高檔到年底。

另外，為因應全球布局與市場趨勢，卜蜂將在雲林科技工業區斥資逾8億元興建AI(人工智慧)自動化飼料新廠，整廠輸入世界級最先進AI生產設備及飼料製造技術，打造無添加藥物的智慧化產線，將逐年擴增產線規模，提供客戶安全無虞的優質雞豬鴨飼料產品。

卜蜂在台中市、南投縣、高雄市皆有生產基地，雲林是全臺首座應用AI科技與高度自動化的飼料廠，透過全智慧化製程與倉儲物流管理系統，強化生產履歷監管，不但符合環保法規，解決飼料交叉汙染與確保食品安全，也能以最少人力提高品質與效能，可望推升臺灣農畜牧業邁入智慧自動化的新世代。

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