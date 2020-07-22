ESG投資價值持續增溫！柏瑞投信洞悉報告：不看淡下半年「高收債行情」

▲柏瑞投信董事長楊智雅。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

柏瑞投信2020年6月「洞悉ESG」報告出爐。在2020年下半年債市展望方面，投資等級債市的信用利差仍在歷史均值之上，無風險利率短期走揚機率偏低，有利信用利差收斂。此外，企業基本面受到政策支持，可望順利度過經濟衰退的難關。

報告內容指出，在全球高度寬鬆的環境下，ESG企業債的發債狀況持續回溫，資金也出現明顯回流，而ESG企業債今年來不但已收復先前跌幅，上半年也呈現正報酬。以ESG企業債平均信用評級為投資等級，信用風險程度相對較低。

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柏瑞投信投資長黃軍儒表示，ESG債市在歐洲成長速度快，同時有官方全面性的支持，再加上配套避險工具的出台，未來發展可望進一步加速。此外，防疫債券的問世可望帶動歐非洲地區對ESG債市的重視，預期帶動ESG相關概念債市的蓬勃發展。

在高收益債市方面，短期內受到疫情與油價的影響較大，信用利差與違約率都在相對高點，但市場已過度反應對於經濟衰退以及違約風險的疑慮，下半年行情並不看淡。

至於新興市場目前疫情控制仍不如成熟國家，因此資金回流與利差收斂速度相對較慢，然著眼明年的經濟復甦動能較強，以及違約率相對偏低，利差收斂空間可期。

▲柏瑞投信投資長黃軍儒。（圖／記者楊絡懸攝）

後疫情時代，更加體現ESG的投資價值，市場需求持續加溫。柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，ESG概念企業債發行金額於第二季持續成長，總計發行金額為373億美元，較第一季成長18.41%，今年上半年總發行金額為688億美元，其中，以與疫情相關的社會責任（Social）債券的季成長幅度最大，為22%。

此外，2019年，社會責任債券占ESG概念債券的發行僅有9%，今年占比已提高至17.59%，預期在疫情的催化下，社會責任債券的發行量將於今年大幅成長；另一方面，ESG企業債指數7月中旬利差雖已收斂至146個基本點左右，仍在5年均值之上。預期在ESG投資趨勢的推動下，ESG企業債指數還有利差收斂的空間。

在投組配置策略上，以成熟國家為主體，美國的比重最高，並相對偏好防禦型產業，以金融業占比最高。柏瑞投信提醒，未來要持續觀察全球疫情是否有二次爆發的情況，以及美國總統大選和地緣政治的情勢發展，並留意ESG企業債市仍有波動風險。

新冠肺炎（COVID-19）疫情使更多人意識到自然環境與社會連結的重要性，「ESG」的核心概念即是「環境」（Environmental）、「社會」（Social）、「公司治理」（Governance），在投資過程中，也對企業的環境與社會責任納入考量，作為更長遠的永續發展條件。柏瑞投信認為，在投資ESG的道路上，能增強社會與公司的韌性。

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