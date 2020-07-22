柏瑞投信首份「洞悉ESG」報告出爐！解析ESG債市　投資需求越來越高

▲柏瑞投信總經理董俊男。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

柏瑞投信2020年6月「洞悉ESG」報告指出，在全球高度寬鬆的環境下，ESG企業債的發債狀況持續回溫，資金也出現明顯回流，而ESG企業債今年來不但已收復先前跌幅，上半年也呈現正報酬。以ESG企業債平均信用評級為投資等級，信用風險程度相對較低。

新冠肺炎（COVID-19）疫情似有捲土重來跡象，受惠於全球主要中央銀行持續寬鬆貨幣政策，以及美國聯準會（Fed）大規模救市措施，提振「ESG企業債指數」7月以來維持走升格局。

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柏瑞投信認為，全球中央銀行齊力降低融資成本維持市場平穩，激勵投資人信心帶來資金行情，在後疫情的低利時代下，市場對ESG的關注度持續提高，資金顯著流入ESG企業債券市場。預期在政策面和資金面的支撐下，可樂觀看待ESG債市中長期表現。

柏瑞投信總經理董俊男表示，柏瑞今年1月發行台灣首檔全球ESG量化債券基金，受到國內投資人歡迎，募集期間就已達100億元，半年成長近170億元，績效不錯，也開啟了台灣「ESG投資」的新風潮，陸續有同業跟進ESG相關產品，成為投資新藍海。

▲柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總經理林炳魁。（圖／記者楊絡懸攝）

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總經理林炳魁表示，由於ESG對國人而言屬新型態金融概念，投資需求愈來愈高，國內卻沒有一家基金公司專門追蹤ESG相關領域訊息與表現的公開資訊，因此，柏瑞投入研究資源，率先產製出「洞悉ESG」報告。

林炳魁說，「洞悉ESG」藉由各項指標綜合研究，以及ESG焦點事件，並透過市場表現、總經、貨幣、財務體質、新債發行、資金面、評價面等觀察面向，為投資人解析ESG債市脈動，期能教育投資人，建全ESG投資意識。

柏瑞投信投資長黃軍儒表示，ESG債市在歐洲成長速度快，同時有官方全面性的支持，再加上配套避險工具的出台，未來發展可望進一步加速。此外，防疫債券的問世可望帶動歐非洲地區對ESG債市的重視，預期帶動ESG相關概念債市的蓬勃發展。

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